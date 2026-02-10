Chiara Ferragni al centro delle polemiche per una foto pubblicata e poi rimossa durante una visita a Roma. Sullo sfondo una scritta contro Giorgia Meloni.

Corteggiata da Netflix con un cachet di primissimo piano per una serie sul Pandoro Gate, Chiara Ferragni torna ancora una volta al centro dello scandalo. Questa volta non per annunci ufficiali o nuovi progetti, ma per una foto pubblicata e poi rimossa dai social, capace di scatenare polemiche e commenti accesi nel giro di poche ore. Ecco, a seguire, cosa è successo.

“Meloni dux fascista”: nuovo scandalo per Chiara Ferragni

Durante il soggiorno nella Capitale, Chiara Ferragni ha condiviso sui social una lunga carrellata di immagini. Tra queste compariva una foto in cui l’influencer posava mostrando le sue scarpe, uno scatto in linea con il suo racconto visivo abituale. A fare la differenza, però, era ciò che si vedeva alle sue spalle.

Sul muro alle spalle dell’imprenditrice digitale compariva infatti una scritta contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Meloni dux fascista“. Un dettaglio che non è sfuggito agli utenti, che hanno immediatamente iniziato a commentare la foto, soffermandosi proprio sulla frase visibile sullo sfondo. Quella foto è poi stata rimossa dal post.

Le reazioni sui social

La rimozione della foto non ha fermato le polemiche. Anzi, la vicenda si è rapidamente spostata sui social, in particolare su X (Ex Twitter), dove Chiara Ferragni è stata duramente attaccata. In molti hanno parlato apertamente di una gaffe e di “un altro errore di comunicazione“, sottolineando come il dettaglio sullo sfondo non potesse passare inosservato.

Tra i commenti più critici c’è chi ha scritto che l’episodio “conferma il suo non essere una grande cima” e chi l’ha liquidata come “la solita marchettara“. Frasi forti che testimoniano quanto ogni gesto dell’influencer continua ad essere ormai analizzato e giudicato con estrema severità.

Ecco, a seguire, la foto condivisa da un utente su X (Ex Twitter):