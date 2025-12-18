Dopo anni lontano dai riflettori, Daniele Interrante ha cambiato totalmente vita. Ecco cosa fa oggi l’ex tronista di Uomini e Donne dopo l’addio alla tv.

Daniele Interrante per anni è stato uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, protagonista assoluto della stagione d’oro dei reality e dei talk show Mediaset. Poi, improvvisamente, il silenzio. Niente più ospitate, niente più salotti tv, nessuna esposizione social. Di Interrante, ex tronista di Uomini e Donne e personaggio fisso della cronaca rosa dei primi Duemila, si sono perse le tracce. O quasi. Perché oggi la sua vita è molto diversa da quella che il pubblico ricordava, e a raccontarla è un retroscena che ha sorpreso molti.

Dal successo televisivo alla lunga assenza dagli schermi

Il grande pubblico ha conosciuto Daniele Interrante prima come valletto a Il Brutto Anatroccolo, poi come tronista di Uomini e Donne nell’edizione 2003/2004, esperienza che lo ha reso uno dei volti simbolo del programma. Da lì, una lunga stagione di popolarità: le ospitate a Buona Domenica, la partecipazione a L’Isola dei Famosi, Notti sul Ghiaccio, Volere o Volare e perfino il film cult-trash Troppo Belli insieme a Costantino Vitagliano.

Negli anni successivi, Interrante è rimasto al centro dell’attenzione anche per la sua vita privata, con relazioni molto chiacchierate come quelle con Melissa Satta, Guendalina Canessa e Francesca De André. Dal 2017 al 2021 ha vissuto una sorta di “seconda vita televisiva” come opinionista nei programmi di Barbara d’Urso, da Domenica Live a Pomeriggio 5, fino a Live – Non è la d’Urso. Poi, con l’uscita di scena di d’Urso da Mediaset, anche lui è scomparso dai principali palinsesti.

Daniela Interrante: la scelta di cambiare vita

L’ultima intervista di Daniele Interrante risale al febbraio 2025, rilasciata a Hego Tv a Fabrizio Corona. In quell’occasione, l’ex tronista ha parlato senza filtri del suo passato e delle sue scelte: “Io sono l’unico personaggio pubblico in Europa a non avere mai aperto Instagram. La mia libertà vale più dei soldi”. E ancora: “Ogni tanto mi chiamano, mi propongono reality, ma dico sempre di no”.

Non sono mancati i commenti pungenti su vecchi rapporti e sul mondo dello spettacolo, da Melissa Satta a Costantino Vitagliano, fino alla presa di distanza definitiva dai salotti televisivi: “Quando io avrò dei problemi non andrò mai a dirli in tv”.

Adesso però, secondo quanto rivelato dal giornalista Giuseppe Candela di Chi, Daniele Interrante oggi gestisce una lavanderia in una zona centrale di Milano. Candela racconta: “Ve lo ricordate? Lui è il famoso tronista di Uomini e Donne… Da tempo viene avvistato sempre più spesso in una lavanderia nella zona centrale di Milano. Adesso è impegnato nella gestione, sua mamma è la titolare”.