Emis Killa svela la sua ossessione da milionario: “Più costosi delle collane”

Emis Killa racconta la sua passione per gli orologi di lusso: investimenti da centinaia di migliaia di euro, blacklist, guadagni record e il rischio di indossarli in città.

Nelle ultime ore, Emis Killa ha sorpreso il pubblico con un racconto che va ben oltre la musica e il lifestyle patinato, aprendo una finestra su un mondo fatto di cifre vertiginose, regole non scritte e rischi concreti. Un intreccio tra passione personale – quella per gli orologi di lusso -, investimento e paura quotidiana, raccontato senza filtri in una lunga chiacchierata che ha subito fatto discutere.

La passione per gli orologi come investimento

Ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Emis Killa ha spiegato perché il mondo dell’orologeria di lusso lo affascini così tanto. Non si tratta solo di estetica o status symbol, ma di una vera e propria strategia economica. “Mi piace moltissimo il mondo dell’orologeria ed è anche una spesa molto intelligente, è un investimento perché c’è un valore che si conserva di più nel tempo e anzi aumenta”, ha raccontato il rapper.

Per chiarire il meccanismo, Emis Killa ha fatto un esempio pratico: “Mettiamo che quel telefono sia un orologio. Io lo compro e di quel modello ne hanno fatti pochi. Di listino costa 1.000 euro. Però ce ne sono pochi e quindi tra l’usato lo trovi solo a 3.000 euro”. Una dinamica che rende l’acquisto conveniente fin dal primo momento: “So già che sto facendo un investimento del 300% nel momento in cui lo compro”.

Il cantante ha poi ricordato il periodo più folle del mercato, tra il 2021 e i primi mesi del 2022: “C’è stata una bolla crescente, per cui c’erano delle robe folli”. Orologi pagati 30-35 mila euro che, nel giro di pochissimo tempo, arrivavano a valere cifre dieci volte superiori sulle piattaforme di rivendita.

Emis Killa: i guadagni record e la paura di indossarli

Emis Killa ha poi svelato che quei guadagni potenziali non sono così semplici da incassare. “Non si possono rivendere, o meglio appena lo fai salta fuori e vieni messo nella blacklist. Ti blacklistano e quindi non puoi più comprare da loro”, ha spiegato senza giri di parole.

Alla domanda su dove stia allora il vero investimento, la risposta è stata spiazzante: “Dal momento in cui decidi che non te ne frega più niente di finire in blacklist, lo vendi e ti compri la villa a Mykonos da 3 milioni di euro che tanto volevi”.

Ma non è solo una questione di mercato. C’è anche la sicurezza personale. “Noi collezionisti abbiamo degli orologi che costano veramente tanto, più delle collane, anche il doppio”, ha aggiunto, spiegando perché a Milano evita di indossarli: “Non te li metti per andare in giro a Milano dove ti zappano un polso solo per farti l’orologio”.