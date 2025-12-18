Enrico Ruggeri operato: il messaggio dall’ospedale, le sue condizioni

Enrico Ruggeri è stato operato alle corde vocali. Il messaggio dall’ospedale, il silenzio forzato e come sta davvero il cantante dopo l’intervento.

Enrico Ruggeri sta attraversando giorni particolarmente delicati, segnati da uno stop improvviso e necessario che ha inevitabilmente acceso l’attenzione dei fan. Il cantautore e conduttore televisivo ha scelto di raccontare tutto in prima persona, affidando ai social un messaggio misurato ma significativo. Dopo l’annuncio dell’imminente operazione, ora il cantante ha annunciato il suo silenzio forzato, che per chi vive di musica e di voce assume un peso ancora maggiore.

Un periodo delicato tra lavoro e salute

Negli ultimi mesi Enrico Ruggeri non aveva mai nascosto di convivere con un problema fisico che rendeva sempre più complessa la sua attività artistica. L’artista aveva spiegato che l’intervento era programmato da tempo e che avrebbe coinciso con la fine delle registrazioni della nuova stagione del programma Rai Gli occhi della musica. Un’organizzazione studiata nei minimi dettagli per non interrompere i progetti professionali, ma che non ha evitato l’arrivo di una fase di riposo forzato.

Solo dopo aver ricevuto il via libera dei medici, Ruggeri ha deciso di aggiornare il suo pubblico. Lo ha fatto con il suo stile diretto e ironico, scegliendo di non mostrarsi nel classico scatto ospedaliero: “Ho evitato la foto terribile, quella dal letto, con il camicione, la flebo e il pollice a significare “tutto ok”. Preferisco questa: sto uscendo dalla stanza per tornare a casa”. Un messaggio che ha rassicurato i fan, ma che allo stesso tempo ha fatto emergere la delicatezza del momento.

Come sta davvero Enrico Ruggeri

Il fulcro della notizia riguarda proprio l’intervento chirurgico alle corde vocali a cui Enrico Ruggeri si è sottoposto per la rimozione di un polipo che lo tormentava da oltre un anno. A confermare l’esito positivo è stato lo stesso artista: “Pare che l’intervento sia riuscito, ora inizia la dura consegna del silenzio”. Una prescrizione inevitabile, ma non semplice da accettare per chi basa la propria carriera sulla voce.

Ruggeri ha però voluto guardare avanti, rassicurando tutti sul futuro professionale: “Poco male, il programma è già in montaggio, lo vedremo assieme a gennaio. Grazie per i pensieri positivi, che ho percepito”. Parole che arrivano dopo un altro annuncio fatto lo scorso 26 novembre, quando aveva scritto: “Una buona notizia e una meno buona. La terza edizione de “Gli occhi del musicista” è già in cantiere, il rovescio della medaglia è che appena terminate le registrazioni dovrò operarmi per un altro polipo alla gola”.

Non è la prima volta che il cantautore affronta un problema simile: già nel 2018 era stato operato alle corde vocali, un precedente che rende questo stop ancora più significativo. Ora, però, l’obiettivo è uno solo: recuperare completamente la voce e tornare, senza forzature, sul palco e in televisione.