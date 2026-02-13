Cime Tempestose, nella versione firmata da Emerald Fennell, è stato girato in Inghilterra: scopriamo tutte le meravigliose location.

Quando la regista, sceneggiatrice e regista Emerald Fennell ha pensato di produrre una sua versione di Cime Tempestose, non ha avuto alcun dubbio sulle location. Girarlo al di fuori dell’Inghilterra sarebbe stato impensabile, uno stravolgimento che i cinefili e i sostenitori di Emily Bronte non avrebbero mai accettato. Ma, quali sono le zone che ha scelto per il suo adattamento?

Cime Tempestose: le location del film con Margot Robbie

Cime Tempestose è uno dei libri più letti al mondo, ma anche uno dei titoli che ha avuto più trasposizioni cinematografiche. Pensate che il primo film ispirato al romanzo di Emily Bronte è uscito nel lontano 1939, con la regia di William Wyler, mentre l’ultimo è sbarcato al cinema il 12 febbraio 2026 con la firma di Emerald Fennell. E’ proprio su quest’ultimo adattamento che vogliamo soffermarci. Quanti lo hanno visto, hanno sicuramente notato le magnifiche location.

Quando la regista ha deciso di dare il suo contributo alla tormentata storia di Catherine e Heatcliff, non ha avuto dubbi sull’ambientazione. Dove altro avrebbe potuto girare il film se non in Inghilterra? Fennell, che come protagonisti ha scelto Jacob Elordi e Margot Robbie, ha girato la maggior parte delle scene nello Yorkshire Dales National Park.

Una location che, con le sue colline malinconiche e le praterie sconfinate, è risultato perfetto per Cime Tempestose. Le riprese si sono svolte anche tra Swaledale, Arkengarthdale, Reeth e Low Row.

Ecco il trailer di Cime Tempestose:

Le location “interne”

Mentre le location esterne di Cime Tempestose si trovano tutte in Inghilterra settentrionale, le riprese “interne” si sono svolte quasi tutte presso i set degli Sky Studios Elstree, nell’Hertfordshire meridionale. Non parliamo di un centro di produzione qualsiasi, ma dello stesso dove sono stati girati film iconici come: Jurassic World Rebirth, Bridget Jones: Mad About the Boy e Wicked.