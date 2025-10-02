Turisti per case: quando inizia, cast e come funziona il nuovo programma di Real Time

Turisti per case è il nuovo programma con Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi: scopriamo quando inizia, cast e curiosità.

Un nuovo programma sbarca su Real Time. Si chiama Turisti per case e vede come protagonisti tre volti molto amati della Rete: Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi. Un format che segue i meccanismi di altri programmi già visti, ma che con un trio del genere regalerà una buona dose di divertimento. Scopriamo quando inizia, come funziona, il cast e tutte le curiosità che ci sono.

Turisti per case: come funziona, cast e curiosità

Direttamente da Casa a prima vista, Ida Di Filippo e Gianluca Torre scendono in campo insieme a Tommaso Zorzi, giudice di Cortesie per gli ospiti, per portare in tv Turisti per case. Prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros, il programma racconta l’universo delle case vacanze, mostrato agli spettatori alcune delle location più belle e particolari d’Italia.

In ogni puntata, si sfideranno due strutture, che offriranno esperienze di soggiorno completamente diverse. I giudici avranno il compito di valutare le case vacanze secondo tre criteri: posizione (la struttura esterna, il panorama, etc.), home tour (struttura interna e camere) e ospitalità (tipo gentilezza, professionalità e storia dei proprietari). Ida, Tommaso e Gianluca si esprimeranno con tre giudizi: Ok, Ottimo e Top.

Al termine dei soggiorni, i giudici sveleranno la struttura che ha vinto l’appuntamento con Turisti per case. Chi trionfa guadagna una recensione scritta direttamente da Zorzi, Torre e Di Filippo.

Quando inizia e dove vedere Turisti per case

La prima stagione di Turisti per case è composta da 6 puntate, ognuna di sessanta minuti. Diverse le località nostrane visitate dai tre giudici: dalle colline del Monferrato al Delta del Po, passando per il lago di Garda. Differenti pure le case vacanze: dimore storiche, beauty farm pet-friendly, vecchie scuole ristrutturate e piccoli ranch in stile americano.

Turisti per case debutta martedì 21 ottobre 2025 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) alle ore 21:30, mentre on demand su Discovery+ è disponibile dal 14 ottobre.