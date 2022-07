Ecco le location di Lui è peggio di me, il film con protagonisti principali Adriano Celentano e Renato Pozzetto.

Lui è peggio di me è uno degli ultimi film con Adriano Celentano nel ruolo di protagonista. La commedia è uscita nel 1985 e dopo quell’anno l’artista ha recitato solamente in altre tre pellicole. La storia ruota intorno a due amici, Luciano e Leonardo, che sono anche i proprietari di un garage di auto d’epoca: al loro amicizia viene messa alla prova dall’arrivo di Giovanna, una ragazza che presto diventa la fidanzata di Leonardo. Vediamo ora quali sono le location di Lui è peggio di me.

Lui è peggio di me: le location del film

Come detto in precedenza, i due protagonisti principali di Lui è peggio di me, Luciano e Leonardo, sono i titolari di un garage d’auto d’epoca che nella realtà si trova a Milano, in via Giorgio Pallavicino 31. Quelle ambientato al garage non sono le uniche scene che sono state girate a Milano, anche se la maggior parte del film è stato girato a Lodi.

Adriano Celentano

Piazza della Vittoria, Corso Umberto I, Piazza Broletto (questa è la location della scena dell’incidente con la motocicletta che salta sull’auto). Sempre in Lombardia, ma spostandosi al Parco di Monza, troviamo le location dove sono state girate le scene ambientate nel ranch della famiglia di Giovanna. L’intero film è stato comunque girato in Lombardia.

Lui è peggio di me: il cast del film

Luciano e Leonardo, i due principali protagonisti di Lui è peggio di me, sono interpretati rispettivamente da Renato Pozzetto e da Adriano Celentano. Nel cast di Lui è peggio di me troviamo poi Kelly Van der Velden nelle vesti di Giovanna.

Completano il cast della commedia Sergio Renda, Daniel Stephen, Lamotte Eugene Atkins, Enzo De Toma, Floriano Omoboni, Pongo, Liliana Bocchi, Susanna Messaggio e Raffaele Di Sipio. Compare anche in un cameo anche Vittorio Cecchi Gori.

