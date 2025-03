Federica Pellegrini ha svelato il mistero dietro la foto del pancione che ha scatenato il gossip: tutta la verità.

Gli ultimi post social di Federica Pellegrini hanno sorpreso i fan della campionessa. Infatti, l’ex nuotatrice ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram che ha scatenato una serie di speculazioni tra i suoi follower. Nello scatto, si vede un pancione in bella vista con il messaggio “Aspettandoti“, e ha suscitato immediatamente il dubbio che la nuotatrice fosse di nuovo incinta. La reazione dei fan è stata immediata: alcuni hanno ipotizzato che Matilde, la sua primogenita, stesse per avere una sorellina. Ma qual è la verità? La nuotatrice ha rotto il silenzio.

Federica Pellegrini: la verità dietro la foto condivisa

L’immagine, che ha fatto il giro dei social, ritrae il bulldog francese di Federica Pellegrini mentre riposa sopra un pancione.

Nella descrizione della foto, la nuotatrice ha scritto “Bianca sussurra a Bianca“, creando ancor più mistero tra i fan. Tuttavia, la Pellegrini ha voluto fare chiarezza con un commento che ha messo fine alle speculazioni: “Ragazzi, la pancia non è mia.”

Il vero proprietario del pancione: Martina Carraro

A chiarire definitivamente la situazione ci ha pensato anche il marito di Federica Pellegrini, Matteo Giunta, che con ironia ha aggiunto: “Io non c’entro nulla“. Come si è scoperto, il pancione in questione appartiene a Martina Carraro, la nuotatrice italiana amica di Federica, che è in dolce attesa.

A confermare questa informazione è stato anche un commento di Martina sotto la foto di Federica, dove ha aggiunto un cuoricino rosa, rendendo ufficiale il mistero del pancione.

In sintesi, anche se il mistero ha fatto parlare i fan, Federica Pellegrini non è incinta. La nuotatrice, che lo scorso gennaio ha dato alla luce la piccola Matilde, si sta godendo il suo ruolo di mamma e ha voluto tranquillizzare i suoi follower.