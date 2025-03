Patty Pravo racconta a Domenica In la sua esperienza con la crescita del seno: “È una tragedia”. Scopri cos’ha rivelato.

Durante la sua ospitata a Domenica In, Patty Pravo ha fatto uno sfogo inaspettato riguardo un cambiamento fisico che l’ha sorpresa. Un commento che ha lasciato di stucco il pubblico presente e quello a casa. Ma lo scambio tra la cantante e la conduttrice televisiva, Mara Venier, è diventato subito iconico. Scopriamo che cosa è successo.

Patty Pravo e la crescita del seno: la reazione di Mara Venier

Parlando con Mara Venier, la cantante ha rivelato: “Mi è cresciuto il seno ed è una tragedia“. Un commento spontaneo che ha suscitato il sorriso e la solidarietà della presentatrice, che ha prontamente tranquillizzato l’artista: “Io te le ho viste e sono molto belle“.

“Quando non si è abituati diventa una cosa in più andando avanti con l’età crescono” ha aggiunto Patty Pravo.

Patty Pravo

Ma oltre al cambiamento fisico della cantante, nel corso dell’intervista si è anche discusso del nuovo singolo della cantante, Ho provato tutto, che racconta un passato tra trasgressione e libertà.

“Ho provato tutto”: il nuovo singolo di Patty Pravo

Oltre a raccontare questo episodio personale, Patty Pravo ha anche presentato il suo nuovo singolo “Ho provato tutto“, scritto da Francesco Bianconi dei Baustelle e prodotto da Taketo Gohara.

Il brano, che inizia con parole forti e provocatorie, esplora temi di trasgressione e libertà, come sottolineato dalla stessa cantante: “La trasgressione è come gli altri ti vedono. Ero sexy? Certo non avevo nulla, potevo tranquillamente mettere solo una giacca” racconta Patty, evidenziando un cambiamento nel suo modo di vivere e percepire se stessa.

Nel corso dell’intervista, Patty Pravo ha anche riflettuto sulla sua lunga carriera, e ha espresso la sua gratitudine verso il pubblico ricordando le sue esperienze di vita.

Ha parlato dei momenti di grande successo, ma anche delle difficoltà che ha affrontato, come il desiderio di allontanarsi dalla pressione mediatica, che l’ha portata a trasferirsi in America. Inoltre, ha condiviso una sua grande passione: i viaggi. Patty ha raccontato di essere una “viaggiatrice solitaria“, sempre alla ricerca di nuovi orizzonti. Un viaggio che l’ha portata in Cina, dove ha cantato davanti a oltre un miliardo di persone.