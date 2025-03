“Dovevo fermarmi”: Myrta Merlino racconta l’intervento subito

La conduttrice di Pomeriggio 5, Myrta Merlino, ha avuto modo di raccontare alcune problematiche vissute anche a livello di salute.

Dopo aver ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia per qualche “rito scaramantico” di cui non era a conoscenza, Myrta Merlino è tornata protagonista con una interessante intervista a Ok benessere e salute. La conduttrice e giornalista ha svelato alcuni aspetti della sua vita ancora rimasti nascosti, tra cui dei problemi di salute che l’hanno obbligata a fermarsi.

Myrta Merlino: i problemi di salute

Intervenuta nel corso dell’intervista a Ok benessere e salute dove, tra l’altro, è il volto in copertina del numero in uscita, Myrta Merlino ha avuto modo di raccontare diversi aspetti inediti della sua vita, professionale e privata. La donna, conduttrice di Pomeriggio 5, ha svelato di aver avuto alcuni segnali dal suo corpo che l’hanno portata a doversi fermare.

“Si arriva a un certo punto in cui non è più la vita a doversi incastrare e adeguare al lavoro, ma il lavoro a doversi adattare alla vita. Sono stata quotidianamente in diretta per 14 anni. Sono 13 anni che vivo con questo ritmo, come se fossi dentro a un frullatore sempre acceso. In questi casi hai due possibilità: o lasci che tutto si modelli su te, che la televisione ti consumi completamente, trasformandoti in una macchina da diretta, una persona che pensa unicamente alla carriera, o arrivi a un punto in cui molli perché non ce la fai più”, ha detto la Merlino.

“Ma può anche cercare un equilibrio difficilissimo tra la tensione di entrare nelle case degli italiani tutti i giorni, vivere la propria prestazione agonistica quotidiana, e la necessità di mantenere almeno un equilibrio psicofisico”, ha aggiunto la giornalista spiegando di aver dovuto anche “conciliare la vita privata: ho tre figli e un compagno a cui tengo molto. Cerco quindi di ritagliarmi degli spazi vitali, che la televisione tende a negarti. Il problema è che questo significa infilare in una giornata il doppio delle cose che normalmente si farebbero”.

L’intervento subito

La Merlino ha poi spiegato che i problemi di salute l’abbiano obbligata, ad un certo punto, a fermarsi e a subire anche un intervento: “Ho un’agenda fittissima, tutto è programmato, e basta un piccolo ritardo per mandare all’aria l’intero equilibrio. A un certo punto il mio corpo mi ha mandato segnali inequivocabili, che ho dovuto prima ascoltare e poi affrontare”.

La giornalista ha raccontato di aver subito un intervento: “Qualche anno fa ho iniziato a manifestare disturbi alla gola, che è sempre stato il mio punto debole. Ho avuto problemi importanti alla tiroide e ho una sinusite cronica. Poi ho cominciato a soffrire di tonsilliti ricorrenti. Dopo un inverno massacrante, con decine e decine di cicli di antibiotici e antinfiammatori, la mia otorinolaringoiatra ha deciso che l’unica soluzione era quella di togliermi le tonsille“.

Al netto di quella che sarebbe “un’operazione banale” se fatta da bambini, la Merlino ha spiegato che per lei non sia stato così. Anzi. “In un adulto la soglia del dolore e la convalescenza è dolorosissima. Io sono stata molto male, ho avuto dolori lancinanti per più di due mesi […]”, ha detto. Gli altri passaggi dell’intervista sono disponibili sul numero di Ok salute e benessere.