“Piccoli passetti”: come sta Angelina Mango, il nuovo messaggio

La cantante è tornata a parlare dopo il ritorno momentaneo dalle scene musicali. Ecco come sta Angelina Mango e il suo messaggio.

L’abbiamo vista in modo molto simpatico uscire allo scoperto per andare a dare un esame all’Università. Ora Angelina Mango è tornata, in un certo senso, a parlare della sua salute dopo alcune problematiche che l’avevano portata a dire momentaneamente addio alle scene musicali e a far preoccupare i suoi tantissimi fan.

Angelina Mango: lo stop alla musica e la lenta ripresa

Sono passati ormai diversi mesi dallo stop annunciato da Angelina Mango e il momentaneo ritiro dalle scene musicali per prendersi cura di sé. In tanti stanno aspettando sviluppi sulla sua salute e soprattutto sul ritorno sul palco e qualche novità potrebbe esserci stata in queste ore. La ragazza, infatti, ha iniziato a dare i primi segnali “di ripresa”.

Angelina Mango – www.donnaglamour.it

Come noto, la Mango, intorno al mese di ottobre 2024, aveva annunciato di aver preso la decisione di fermare la propria attività musicale al fine di pensare al suo stato di salute, presumibilmente fisico e psicologico. Ora, la ragazza sembra aver ritrovato il sorriso con diverse uscite social che farebbero pensare ad una lenta ripresa sotto ogni punto di vista.

L’ultimo messaggio: “Piccoli passetti”

Dopo il video con la madre su TikTok e l’uscita per andare a sostenere un esame all’Università, ecco un altro tassello che fa ben sperare i fan della Mango. Angelina, infatti, ha pubblicato un post su Instagram con alcune foto e anche un messaggio ben preciso: “Un passo dopo l’altro. Piccoli passetti. e poi passi lunghissimi. e poi salti! poké melodrama l’ha fatto ed è disco di platino. Grazie a tutti voi”. Le parole dell’artista, oltre a fare ovviamente riferimento al suo album non possono che indicare anche una ripresa personale sotto il punto di vista personale e di salute. La speranza è di rivederla presto sul palco a cantare e divertirsi.