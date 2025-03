Momenti di grande emozione a Uomini e Donne dove i presenti in studio e i telespettatori sono stati sorpresi da una proposta di matrimonio.

C’è sempre grande attenzione per quanto riguarda la trasmissione di Canale 5, Uomini e Donne. Oltre ai rumors su un potenziale clamoroso ritorno sul trono, ecco che i telespettatori sono rimasti particolarmente colpiti da una proposta di matrimonio andata in scena in studio e trasmessa proprio in queste ore. Protagonisti gli ex volti del trono over, Cristiano e Asmaa.

L’amore tra Cristiano e Asmaa: da Uomini e Donne al bebè

Gli appassionati di Uomini e Donne hanno spesso assistito a bellissime storie d’amore nate in studio e proseguite, poi, a riflettori spenti nella vita di tutti i giorni. In questo senso, una delle ultime coppie ad aver stupito tutti è stata quella formata da Cristiano e Asmaa. I due, al netto di qualche iniziale titubanza da parte del pubblico, stanno andando avanti e, anzi, stanno progettando una famiglia insieme.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Solamente poco più di un mese fa, infatti, la coppia aveva comunicato l’arrivo di un bebè e lo aveva fatto in modo molto romantico con una clip pubblicata sui social nella quale, appunto, si era detta super emozionata per il futuro e per l’arrivo di un piccolo scricciolo. Cristiano e Asmaa aveva raccolto tanto affetto da parte dei fan di UeD e non solo.

La proposta di matrimonio: il video

La coppia è apparsa, adesso, nella recente puntata del dating show di Canale 5 e ha emozionato ancora di più il pubblico in studio e quello a casa. Il motivo? Cristiano ha fatto una proposta di matrimonio romanticissima ad Asmaa che, dal canto suo, ha accettato. L’uomo ha mostrato un anello e poi, grazie all’aiuto dei presenti, ha fatto vedere dei cartelli che sono andati a formare la domanda: “Mi vuoi sposare?”. La risposta, come detto, è stata affermativa e ha visto Asmaa indossare anche il bellissimo anello portato da Cristiano.