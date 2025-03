Mara Venier e i problemi all’occhio: “Ogni mese un intervento”

La zia della tv, Mara Venier, ha parlato della sua vita privata con il marito Nicola Carraro ma anche dei problemi di salute all’occhio.

Il gesto d’amore per il marito Nicola Carraro e alcuni retroscena legati alla loro relazione oltre che alle sue condizioni di salute. Intervistata da Oggi, Mara Venier ha avuto modo di raccontarsi a 360° svelando dettagli inediti del suo rapporto con il noto imprenditore ma anche a proposito del guaio alla retina che la afflige da qualche tempo.

Mara Venier e la salute del marito

Ha scelto di fare avanti e indietro tra lavoro e casa per il bene di suo marito Nicola Carraro e, al netto di qualche difficoltà, specie a livello di stanchezza, Mara Venier non ha intenzione di fare alcun passo indietro. Nel corso di una bella intervista a Oggi, la zia della tv ha spiegato la sua attuale situazione e quella del marito, alle prese con guai fisici.

Mara Venier – www.donnaglamour.it

“Ora Nicola sta bene. Adesso fa i conti con un’ernia che non lo fa camminare, ma stiamo per andare ad Abano Terme dal mio amico Gildo di Quisisana, dove ci faremo coccolare come si deve. Lui resterà per due settimane”, ha detto la Venier.

E sul rapporto che la lega al marito, dopo aver raccontato gli inizi della loro storia e il grande amore vissuto, Mara ha raccontato: “All’inizio litigavamo perché volevo che smettesse di fumare, o per il disordine, per l’aria condizionata, per la tv accesa di notte. Abbiamo risolto dormendo in camere separate“.

I problemi all’occhio

Nel corso dell’ìntervista a Oggi, la Venier ha poi avuto modo di parlare anche delle sue recenti problematiche agli occhi con particolare riferimento all’attuale situazione dopo un’emorragia che l’ha colpita nei mesi scorsi. “Ogni mese devo fare un intervento alla retina. Ho una maculopatia essudativa, una membrana ancora non è a posto e rischio un’altra emorragia“.