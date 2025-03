Stefano De Martino scatenato al concerto di Geolier: il video

Protagonista in televisione con ‘Affari Tuoi’ e ‘Stasera Tutto è Possibile’, Stefano De Martino virale anche al concerto di Geolier.

Simpatico, coinvolgente e anche piuttosto “azzardato” come il suo ultimo gesto ad ‘Affari Tuoi’. Forse anche per questo Stefano De Martino sta avendo grandissimo successo in tv e sui social. Il noto conduttore, oltre a far parlare per i traguardi da record sul piccolo schermo, in queste ore è riuscito a finire sulla bocca di tutti per la partecipazione ad un concerto speciale: quello di Geolier.

I successi di Stefano De Martino in tv

In tanti avevano dei dubbi sull’effettivo exploit sul piccolo schermo di Stefano De Martino. Eppure, il conduttore napoletano è riuscito, nel brevissimo periodo, a convincere tutti. Oltre a confermare i numeri di share per ‘Stasera tutto è possibile’ su Rai 2, il vero trionfo del giovane presentatore è stato quello di ‘Affari Tuoi’.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Presa l’eredità di Amadeus, De Martino ha avuto un compito non semplice nel portare al successo la trasmissione “dei pacchi” ma, grazie alla sua abilità, ha conquistato davvero tutti ottenendo risultati di ascolti ottimali e da record. In tutto questo, però, il presentatore non ha cambiato di una virgola il suo modo di approcciarsi alla vita di tutti i giorni e la conferma è arrivata anche nelle ultime ore.

Il video al concerto di Geolier

Il buon Stefano, infatti, è stato pizzicato al concerto di Geolier. Qui, una fan del rapper napoletano si è accorta del conduttore e ha filmato, in parte, alcuni dei momenti cruciali della serata ironizzando anche di non poter voler nulla di più dalla vita. De Martino si è lasciato andare ad una danza scatenata sulle note dei principali successi dell’artista napoletano e non ha risparmiato siparietti divertenti che la fan ha poi mostrato in alcune clip scrivendo: “Cosa voglio di più?“.