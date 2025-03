Dalla scuola di Amici ad oggi, Giulia Stabile si è presa sempre più la scena anche per argomenti ben lontani dalla danza. Ecco l’ultima voce.

Solamente poche settimane fa Giulia Stabile aveva annunciato di aver subito un pesante lutto. Ora, la famosa ballerina di Amici è tornata a far parlare per una foto condivisa sulle stories su Instagram che ha riacceso il dibattito in merito alla possibilità che la ragazza abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica per modificare alcuni tratti del viso.

Giulia Stabile: tra Amici e l’amore

Negli anni, da quanto aveva preso parte al talent Amici come ballerina, Giulia Stabile è sempre stata al centro dell’attenzione. Oltre che per le sue doti innate nella danza, infatti, la ragazza era entrata nel cuore dei telespettatori e del mondo social per la sua relazione, oggi finita, con il cantante Sangiovanni. Col passare del tempo, anche dopo la fine di tale storia, la simpaticissima Giulia ha compiuto passi da gigante finendo anche a diventare professionista sempre nella Scuola di Canale 5 ma anche in altre trasmissioni.

Al netto di commenti e giudizi quasi sempre positivi nei suoi confronti, negli ultimi tempi verso la Stabile ci sono state anche voci non troppo “liete”. In particolare quelle riguardo il suo aspetto fisico. Oltre agli haters che spesso si fanno avanti per commentare quel simpatico “spazietto” tra i denti della ragazza, in tanti hanno manifestato dubbi sui prossibili ritocchi della giovane danzatrice.

La foto e i rumors sui possibili ritocchi

Ad alimentare i dubbi su potenziali ritocchi ai quali la Stabile si sarebbe sottoposta è stata una storia su Instagram con un primo piano della bella Giulia. La ragazza, rispetto a quando era una “semplice” allieva di Amici, è parsa molto cambiata. Zigomi e labbra, infatti, a detta di molti sono parsi modificati e, in questo senso, diversi utenti avrebbero “urlato” al ritocco. Sarà davvero così? Possibile che la bella Giulia solo cresciuta rispetto al passato cambiando, in parte, alcuni aspetti del viso.