“Autolesionismo e uso di sostanze”: la confessione del figlio di Gianni Morandi

Il figlio di Gianni Morandi, Pietro, ha raccontato un periodo oscuro della sua vita di cui non ha mai fatto parola al padre, il noto contautore.

Ha raccontato di recente alcune delle difficoltà vissute, da piccolo, in famiglia. Ora Gianni Morandi torna a far parlare per delle vicende legate a suo figlio, Pietro. Il ragazzo, infatti, è pronto a pubblicare il suo nuovo album ‘Non guardare giù’ il prossimo 4 aprile, a distanza di 3 anni dall’ultimo. In una intervista a Il Messaggero, l’artista ha svelato alcuni momenti delicati che lo hanno coinvolto.

Gianni Morandi: il momento difficile di suo figlio Pietro

Amato e rispettato da tutti sulla scena musicale italiana, Gianni Morandi è tornato in queste ore protagonista, anche se in modo indiretto, per il racconto di suo figlio Pietro, noto rapper della scena bolognese. Il ragazzo è pronto a far uscire il suo ultimo album dal titolo ‘Non guardare giù’ dove racconta anche delle fasi delicate vissute.

Gianni Morandi – www.donnaglamour.it

Il ragazzo ha deciso di optare per un album con tredici tracce, un numero non casuale che raccontano, come detto, alcuni dei momenti più complicati vissuti nella sua vita. Nello specifico, anche di comportamenti che fanno riferimento ad azioni autolesioniste oltre che all’uso di sostanze. Un periodo grigio in cui, come lui stesso ha spiegato, non aveva voluto mettere in mezzo i genitori, specie quando è andato in analisi.

La confessione di Tredici Pietro

“Mi ero trasferito da Bologna a Milano. Non solo per lavoro, ma anche per vivere insieme alla mia ex ragazza. È andato tutto male, però. La relazione è finita. E a Milano mi sono perso“, ha raccontato il ragazzo a Il Messaggero. “Lo dico anche in Morire. Lì bisogna essere fighi a tutti i costi, seguire le mode, farsi vedere sempre. Banalmente, non ci si può prendere un anno di tempo per fare un disco. Sono andato in tilt e ho cominciato ad avere comportamenti autolesionistici, mi facevo del male usando sostanze“.

Parlando dei suoi genitori, il rapper ha spiegato di aver deciso di andare in analisi ma di averli voluti tenere fuori: “Non li ho inclusi, ho preferito non lasciare a loro questa responsabilità”, ha dichiarato. “Vorrei non parlarne più”. E su Gianni Morandi: “Il fatto di avere lui come padre è una fortuna, ma al tempo stesso rappresenta una grossa ombra dalla quale è difficile uscire. È dappertutto. Quando sono andato in analisi ho parlato tanto della mia famiglia, ma non so se abbia avuto a che fare con la crisi”.