Tramite i social, Elisabetta Gregoraci ha voluto parlare di un suo progetto svelando anche dettagli sulla sua routine di allenamenti e non solo.

Solamente pochi giorni fa aveva commosso tutti sui social per una bellissima dedica molto emozionante. Adesso, Elisabetta Gregoraci è tornata alla ribalta svelando ben cinque cose che in molti non sapevano sul suo conto. La showgirl, tramite una storia su Instagram, ha svelato alcuni segreti di bellezza e su come si tenga in forma, sfruttando l’occasione per svelare un nuovo progetto.

Elisabetta Gregoraci e il progetto Amaty

Seguitissima sui social, Elisabetta Gregoraci ha deciso di stupire i suoi fan raccontando alcuni aspetti inediti della sua vita di tutti i giorni e cogliendo l’occasione per lanciare un nuovo progetto del quale parlerà prossimamente fornendo nuovi dettagli. Da quanto è stato possibile capire, la showgirl ha deciso di lanciare un’app, ‘Amaty’, dedicata a chi desidera seguire un percorso benessere totale insieme a lei.

Elisabetta Gregoraci – www.donnaglamour.it

Proprio per questa occasione, la bella Elisabetta ha raccontato ai suoi fan aspetti della sua vita rimasti ancora nascosti e legati sia al periodo della gravidanza vissuta in passato sia più attuali su come scelga di mantenersi in forma tra alimentazione e allenamenti. Proprio su questi, hanno suscitato attenzione le modalità di training preferite.

Allenamenti e i cinque segreti

“Adesso vi racconto 5 cose di me che voi non immaginate di sentire”, ha esordito la Gregoraci nella sua storia Instagram. “La prima, che non mi alleno mai in palestra, perché io amo allenarmi a casa, per 15-20 minuti massimo. La seconda, che io a tavola non ho limiti. E voi, chi mi conosce lo sapete, amo tantissimo il cioccolato. e fa parte di me anche se ho imparato a conoscere il mio corpo. La terza è che in gravidanza io ho messo 26 kg, amavo le curve, il mio corpo che è cambiato, ma pensate mi sono rimessa in forma in soli tre mesi”.

Gli ultimi due segreti fanno riferimento, invece, a qualcosa di molto personale: “La quarta è che ho sofferto di emotional eating, ovvero che mangiavo e mangiavo tutte le volte che ero stressata, ma dopo ho imparato ad ascoltare me stessa e ne sono uscita fuori”. Per quanto riguarda l’ultimo aspetto della sua vita, la Gregoraci ha aggiunto: “E la quinta: grazie a un momento, pensate, difficile, io lì ho capito. Ho finalmente imparato ad amare me stessa”.