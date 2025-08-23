Spesso giudicata e criticata per le sue foto e i suoi contenuti, Alba Parietti ha deciso di uscire allo scoperto con un messaggio importante.

Dopo il “giallo” alla festa di compleanno, Alba Parietti è tornata a far parlare. Questa volta la showgirl ha stupito tutti con un messaggio molto importante che è un inno alla vita ma anche una vera e propria scelta di ribellione verso tutti coloro che, fin troppo spesso, la criticano e le vorrebbero imporre un certo modo di comportarsi.

Alba Parietti si ribella agli haters

Tramite un lungo post social con svariati scatti della sua estate, Alba Parietti ha deciso di rispondere agli haters che troppo spesso la criticano per le sue immagini e per il modo con cui sceglie di apparire tra filtri e foto “più osé”. “Volete forse decidere voi per me, l’età in cui dovrei smettere di farmi selfie,

smettere di sognare, di giocare, di aspettare, di sperare, di innamorarmi?”, ha scritto.

Alba Parietti – www.donnaglamour.it

E ancora: “L’età in cui dovrei smettere di mangiare, di guardare le stelle, di amare la vita, di sorridere?

A che età, ditemi”, ha detto in modo polemico e con voglia di ribellarsi a tutti i messaggi che, evidentemente, continuano ad arrivarle.

La riflessione sulla vita che resta

Lo sfogo della bella Alba è poi proseguito con quella che è a tutti gli effetti una riflessione sulla vita, quella vissuta ma soprattutto quella che ad ognuno di noi resta da vivere, la sua in primis: “Stasera guardavo il cielo e pensavo: quante estati avrò ancora davanti? Nessuno lo sa. Ma so che la mia età non è più quella delle infinite estati.E allora cresce più forte il desiderio di vivere, di ridere, di giocare,

di sognare, di innamorarmi, di sperare, di farmi anche i selfie. Perché finché c’è vita, non c’è un’età per smettere”.