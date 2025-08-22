Mario Cusitore di Uomini e Donne beccato con Lucia di Temptation Island a Ischia: ecco cosa è accaduto durante l’incontro.

L’ex cavaliere Mario Cusitore torna ad attirare l’attenzione del mondo del gossip. Una segnalazione lo vede protagonista di una serata movimentata a Ischia in compagnia di Lucia, volto dell’ultima edizione di Temptation Island. Secondo quanto riportato, l’incontro avrebbe suscitato più di una curiosità, specialmente per il comportamento di Mario e la reazione della ragazza. Ma scopriamo nei dettagli che cosa è successo.

L’incontro tra Mario Cusitore e Lucia di Temptation Island

Il mondo di Uomini e Donne e quello di Temptation Island sembrano intrecciarsi sempre di più. Questa volta a finire sotto i riflettori sono stati Mario Cusitore, ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi, e Lucia, reduce dal percorso nel reality delle tentazioni.

I due sarebbero stati avvistati in un locale di Ischia, come raccontato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni attraverso una segnalazione ricevuta sui social.

Secondo la ricostruzione, Mario avrebbe assunto atteggiamenti molto espansivi nei confronti della giovane, tanto da essere descritto come “piacione“. Chi ha assistito alla scena ha raccontato che Lucia non avrebbe ceduto alle sue attenzioni, prendendo le distanze con decisione: “Lei l’ha respinto, dicendogli chiaramente di avere già i suoi problemi da affrontare“.

Le battute su Rosario e la reazione di Lucia

La situazione si sarebbe scaldata ulteriormente quando Mario avrebbe nominato Rosario, ex fidanzato di Lucia, sostenendo che presto sarebbe tornato da lei. A quel punto la ragazza avrebbe mostrato alcune conversazioni private, mentre Cusitore insisteva con una domanda diretta: “Ma tu lo ami?“.

Il gruppo si sarebbe poi spostato in altri locali della zona. In uno di questi, Mario avrebbe intrattenuto una conversazione con la zia di Lucia, sua coetanea, mentre la ragazza si sarebbe tenuta in disparte.

Per ora né Mario né Lucia hanno commentato l’accaduto, lasciando che la vicenda resti avvolta nel silenzio. Intanto i fan dei due programmi Mediaset attendono chiarimenti su questo nuovo intreccio tra Uomini e Donne e Temptation Island.