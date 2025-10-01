Heather Parisi su tutte le furie contro i paragoni tra le figlie: “Body shaming su una minorenne per ferire un adulto”.

Heather Parisi ha affidato a Instagram uno sfogo intenso e toccante, scagliandosi contro chi paragona le figlie Jacqueline ed Elizabeth. L’ex ballerina ha denunciato un comportamento che definisce malato e inaccettabile, condividendo anche una dolorosa confidenza ricevuta dalla figlia più piccola. Ma scopriamo quali sono state le sue parole.

Heather Parisi contro i paragoni tra le figlie

Con un lungo post pubblicato sui social, Heather Parisi ha espresso la sua rabbia e il suo sconcerto per i commenti che alcuni utenti rivolgono a Elizabeth, 15 anni, mettendola a confronto con la sorella maggiore Jacqueline Luna, oggi 25enne e compagna del cantante Ultimo.

“Quanti commenti del tipo ‘tua sorella Jacqueline è più bella di te‘ devo ancora leggere sotto la foto di mia figlia Elizabeth? Non è solo cattiveria. È qualcosa di più viscerale, di più malato” ha scritto.

L’artista ha denunciato il fatto che persino donne e madri si prestino a questo genere di dinamiche, contribuendo a ferire una ragazza adolescente attraverso un paragone superficiale e crudele. “Usano il corpo di una ragazzina come un’arma per colpire me, la madre” ha aggiunto, sottolineando come l’odio online sia ormai diventato un passatempo praticato senza consapevolezza delle conseguenze.

Heather Parisi: “Mi ha spezzato il cuore”

Lo sfogo della showgirl si è fatto ancora più personale quando ha condiviso le parole della figlia minore: “Mamma, sono felice se le mie sorelle sono più belle di me. Davvero, lo sono. Ma anche io ho diritto di vivere la mia vita senza essere giudicata ingiustamente“. Una frase che, secondo Parisi, contiene tutta l’innocenza di Elizabeth e tutta la colpa di chi la giudica.

“Lei parla di felicità, voi di corpi. Lei costruisce ponti d’amore, voi muri di odio” ha commentato la ex ballerina, ricordando che la dignità e il diritto di vivere serenamente non dovrebbero mai essere negati a un’adolescente.