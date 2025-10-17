Un Medico in Famiglia torna con una nuova stagione: la risposta definitiva di Lino Banfi

Lino Banfi rivela il futuro di Un Medico in Famiglia: la serie tornerà su Rai 1? Scopri la risposta definitiva.

Dopo il ritorno ufficiale de I Cesaroni, da anni il pubblico di Rai 1 attende una notizia sul possibile ritorno di Un medico in famiglia, una delle fiction più amate della televisione italiana. Le repliche, i ricordi condivisi sui social e le continue domande dei fan avevano riacceso le speranze di una nuova stagione. La possibilità di rivedere Nonno Libero, Lele Martini e gli altri personaggi storici aveva alimentato l’entusiasmo di chi, per quasi vent’anni, ha seguito le vicende della famiglia Martini. Tuttavia, dopo settimane di voci e ipotesi, è arrivata la risposta che mette fine a ogni dubbio.

Lino Banfi fa chiarezza sul ritorno di nonno Libero in tv

Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno, Lino Banfi ha finalmente chiarito la situazione, rispondendo alla domanda che in molti si ponevano: “Un medico in famiglia 11 si farà?“.

L’attore, che per quasi vent’anni ha interpretato l’indimenticabile nonno Libero, ha spiegato che non ci sarà una nuova stagione della serie.

Lino Banfi

Con tono malinconico ma sereno, Banfi ha raccontato: “Nonno Libero non tornerà più. Abbiamo tentato con Giulio Scarpati e Milena Vukotic di fare l’ultima serie, anche solo due o tre puntate per salutare il pubblico, ma i dirigenti Rai non hanno voluto. Resta il bel ricordo delle undici serie“.

Una chiusura definitiva, ma con affetto

Con queste parole, Lino Banfi ha confermato che “Un medico in famiglia” si conclude ufficialmente con la decima stagione, andata in onda nel 2016. Una notizia che lascia un velo di nostalgia, ma anche gratitudine per una fiction che ha segnato un’epoca, raccontando con leggerezza e umanità la vita di una famiglia italiana.

“Resta il bel ricordo” ha aggiunto l’attore, e con esso rimane l’affetto di milioni di spettatori che, per quasi vent’anni, hanno considerato Nonno Libero come uno di famiglia.