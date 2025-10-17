Belen torna a parlare di Stefano De Martino con una battuta pungente sulle suocere, poi attacca: “Non ha rispettato gli obblighi”.
Belen Rodriguez è tornata a parlare del suo ex marito Stefano De Martino con una battuta ironica, ma pungente, durante il programma di Valentina Persia sul Nove. L’argomento? Le suocere. Non sono mancate le frecciatine e i riferimenti al passato, ma scopriamo che cosa ha dichiarato.
Belen e la battuta sulle suocere: “Marito ne ho avuto solo uno”
Ospite del programma “Sinceramente Persia – One Milf Show, condotto da Valentina Persia, Belen Rodriguez ha affrontato con la consueta ironia un tema molto italiano: il rapporto con la suocera.
La conduttrice, scherzando, le ha detto: “Non sarai mai una vera mamma italiana se non superi il test più difficile: andare d’accordo con una suocera“. Una provocazione che ha spinto la showgirl argentina a rispondere con una battuta che ha subito acceso il gossip.
“Con tutte le suocere sono andata d’accordo“, ha replicato Belen con un sorriso, aggiungendo poi una frase che ha catturato l’attenzione del pubblico: “Marito ne ho avuto solo uno. Diciamo che non ha rispettato uno dei tanti obblighi…“. Un commento che molti hanno interpretato come un chiaro riferimento a Stefano De Martino e ai tradimenti che in passato lei stessa aveva raccontato.
Un rapporto chiuso ma ancora al centro del gossip
Sebbene la storia tra Belen e Stefano sia ormai definitivamente chiusa, il loro legame continua a suscitare curiosità. I due ex, genitori del piccolo Santiago, mantengono oggi rapporti sereni per il bene del figlio, ma non mancano le frecciatine pubbliche, più o meno velate.
Oggi Belen si dichiara single, mentre De Martino è legato alla stilista Caroline Tronelli. Tuttavia, alcune indiscrezioni parlano di un certo fastidio da parte del conduttore di Affari Tuoi per i nuovi impegni professionali dell’ex moglie in Rai, rete in cui lui è ormai un volto di punta.