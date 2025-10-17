Belen torna a parlare di Stefano De Martino con una battuta pungente sulle suocere, poi attacca: “Non ha rispettato gli obblighi”.

Belen Rodriguez è tornata a parlare del suo ex marito Stefano De Martino con una battuta ironica, ma pungente, durante il programma di Valentina Persia sul Nove. L’argomento? Le suocere. Non sono mancate le frecciatine e i riferimenti al passato, ma scopriamo che cosa ha dichiarato.

Belen e la battuta sulle suocere: “Marito ne ho avuto solo uno”

Ospite del programma “Sinceramente Persia – One Milf Show, condotto da Valentina Persia, Belen Rodriguez ha affrontato con la consueta ironia un tema molto italiano: il rapporto con la suocera.

La conduttrice, scherzando, le ha detto: “Non sarai mai una vera mamma italiana se non superi il test più difficile: andare d’accordo con una suocera“. Una provocazione che ha spinto la showgirl argentina a rispondere con una battuta che ha subito acceso il gossip.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

“Con tutte le suocere sono andata d’accordo“, ha replicato Belen con un sorriso, aggiungendo poi una frase che ha catturato l’attenzione del pubblico: “Marito ne ho avuto solo uno. Diciamo che non ha rispettato uno dei tanti obblighi…“. Un commento che molti hanno interpretato come un chiaro riferimento a Stefano De Martino e ai tradimenti che in passato lei stessa aveva raccontato.

Un rapporto chiuso ma ancora al centro del gossip

Sebbene la storia tra Belen e Stefano sia ormai definitivamente chiusa, il loro legame continua a suscitare curiosità. I due ex, genitori del piccolo Santiago, mantengono oggi rapporti sereni per il bene del figlio, ma non mancano le frecciatine pubbliche, più o meno velate.

Oggi Belen si dichiara single, mentre De Martino è legato alla stilista Caroline Tronelli. Tuttavia, alcune indiscrezioni parlano di un certo fastidio da parte del conduttore di Affari Tuoi per i nuovi impegni professionali dell’ex moglie in Rai, rete in cui lui è ormai un volto di punta.