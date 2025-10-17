Virginia Raffaele, l’incidente sul red carpet: “corre” in bagno. Il video è virale

Virginia Raffaele diverte tutti asciugandosi i capelli con un phon da bagno dopo il red carpet sotto la pioggia.

Che piova o ci sia il sole, Virginia Raffaele trova sempre un modo per far sorridere il pubblico. Alla Festa del Cinema di Roma 2025, l’attrice e imitatrice ha incantato sul red carpet con un elegante abito nero, nonostante la pioggia battente. Ma è stato il dietro le quinte sulla “corsa” in bagno a rubare davvero la scena. Scopriamo che cosa è successo.

Virginia Raffaele regina di autoironia

A catturare l’attenzione dei fan è stato un breve video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui si mostra seduta a terra nel bagno dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, intenta ad asciugarsi i capelli con il phon per le mani.

Tra le doti di Virginia Raffaele anche l’arte di arrangiarsi nella serata di apertura della Festa del Cinema di Roma dove ha presentato La vita va così, il nuovo film di Riccardo Milani di cui è protagonista. pic.twitter.com/nanJlJzJz1 — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) October 16, 2025

“L’arte di arrangiarsi” commenta con ironia, accompagnando la clip con un sorriso che racchiude tutta la sua autoironia.

Il filmato, girato dopo la proiezione del film d’apertura La vita va così di Riccardo Milani, di cui Raffaele è protagonista insieme a Diego Abatantuono, Aldo Baglio e Geppi Cucciari, ha subito fatto il giro dei social. In pochi minuti è diventato virale, raccogliendo migliaia di like e commenti divertiti.

Dal red carpet al bagno: un momento di pura spontaneità

Il video mostra una Virginia Raffaele autentica, capace di trasformare un piccolo imprevisto in un momento di comicità. Con la pioggia che aveva rovinato le acconciature di molti sul tappeto rosso, la scelta di asciugarsi i capelli nel bagno è diventata un vero e proprio sketch improvvisato. I fan non hanno potuto fare a meno di commentare: “Solo lei poteva rendere glamour pure un phon da bagno“, scrive un’utente su Instagram.

Dopo l’applauso ricevuto sul red carpet, Raffaele ha conquistato un secondo applauso virtuale, dimostrando ancora una volta di essere una delle artiste più amate del panorama italiano.