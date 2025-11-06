Save the Dating – Amori in corso: anticipazioni, ospiti e puntate del primo programma di Marta e Gianluca

Marta Zoboli e Gianluca De Angelis sbarcano in televisione con Save the Dating – Amori in corso: ecco anticipazioni, ospiti e puntate.

A distanza di quasi vent’anni dal debutto nel mondo dello spettacolo, i comici Marta Zoboli e Gianluca De Angelis debuttano alla conduzione del loro primo programma. Si chiama Save the Dating – Amori in corso ed è un format che unisce la comicità alla possibilità di trovare l’altra metà della mela. Scopriamo anticipazioni, ospiti e puntate.

Save the Dating – Amori in corso: anticipazioni

In televisione, oggi come non mai, c’è un grande bisogno di novità e Save the Dating – Amori in corso ha tutte le carte in regola per esserlo. Alla conduzione troviamo due dei comici più apprezzati d’Italia, ossia Marta Zoboli e Gianluca De Angelis. Il format, scritto da loro stessi insieme a Luciano Federico, Marta Dalla Via, Andrea Delfino, Alessio Parenti e Davide Rossi, vede alla regia Marco Beltrami.

Con Save the Dating, Marta e Gianluca esplorano con ironia e comicità l’amore ai giorni nostri e il mondo degli appuntamenti. In ogni puntata, ci saranno 13 single, scelti tra più di 600 candidature, che, tra uno sketch e l’altro, avranno la possibilità di trovare l’anima gemella.

Tre sono i momenti cruciali per i cuori solitari: dating bar, dove i partecipanti scelgono “al buio” lui o lei in base alle risposte date; finger, un gioco con l’app di appuntamenti del programma, con un/una single che vede 5 schede di presentazione con foto e video e deve selezionarne 2; love ring, in cui Marta e Gianluca conducono alla scelta finale.

Save the Dating – Amori in corso: ospiti e puntate

Save the Dating – Amori in corso debutta il 6 novembre su NOVE e Discovery+, in prima serata, per un totale di quattro giovedì. Nel corso degli appuntamenti, Marta e Gianluca accoglieranno sul palco diversi ospiti, uno per ogni messa in onda: Vincenzo De Lucia, Alessandro Betti, Antonio Ornano e il duo comico Nuzzo e Di Biase.

De Lucia è l’ospite dell’eccezione della prima puntata, quella del 6 novembre, e porterà in scena due dei suoi personaggi più amati: Maria De Filippi e Lilli Gruber. Ornano sarà protagonista il 13 novembre, Nuzzo e Di Biase il 20 novembre e Betti il 27 novembre.