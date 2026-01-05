Damiano David e Dove Cameron si sposano: svelato quanto costa l’anello di fidanzamento e il significato della dedica segreta al suo interno.

L’annuncio tanto chiacchierato è finalmente arrivato: Damiano David e Dove Cameron si sposano. Dopo mesi di sguardi complici e immagini che avevano acceso l’immaginazione dei fan, la coppia ha scelto di condividere la notizia proprio all’inizio del nuovo anno. Lo hanno fatto attraverso un post su Instagram, svelando così anche un dettaglio molto speciale: i loro anelli di fidanzamento. Non semplici gioielli: ecco, a seguire, quanto costano.

Damiano David e Dove Cameron si sposano: la data

La data precisa delle nozze non è stata ancora comunicata, ma Damiano David e Dove Cameron hanno confermato che il matrimonio avverrà entro il 2026. Con un semplice ma significativo messaggio – “Sarà un anno bellissimo” – i due hanno scelto di condividere il loro entusiasmo con il pubblico. Insieme dal 2023, la coppia sembra pronta a vivere una nuova fase della loro relazione.

Gli anelli di fidanzamento su misura: costo e significato

I due anelli di fidanzamento, uno per Damiano David e uno per Dove Cameron, sono stati realizzati dal celebre orafo italiano Alessandro Bernini. Il loro valore complessivo, come riportato dal Corriere dello Sport, si aggira intorno ai 200 mila euro.

Questi gioielli, progettati su misura, sono stati pensati per raccontare la storia della coppia attraverso materiali preziosi ed elementi fortemente personali. L’oro e i diamanti dal taglio classico donano eleganza, ma è l’incisione interna a colpire nel profondo: “The best part of being alive” (“La parte migliore dell’essere vivi“).

Una frase che riprende le dichiarazioni d’amore già condivise sui social, trasformata qui in una promessa silenziosa e duratura. Gli anelli non sono solo espressione di lusso e raffinatezza, ma soprattutto portatori di un significato intimo per la coppia prossima al matrimonio.