Dopo una caduta sulla neve, Thais Wiggers finisce in ospedale e si sottopone a un intervento al piede. Le sue foto post-operatorie sui social.

Dopo le polemiche per le foto con il misterioso fidanzato, Thais Wiggers torna a far parlare di sé per un episodio ben più delicato. L’ex compagna di Teo Mammucari ha infatti trascorso gli ultimi giorni del 2025 e l’inizio del nuovo anno in ospedale, a causa di un incidente sulla neve che l’ha costretta a un intervento chirurgico. Ecco, a seguire, il suo post sui social.

Thais Wiggers operata dopo l’incidente sulla neve

Il 26 dicembre, mentre si trovava in montagna con alcuni amici, Thais Wiggers si è procurata una frattura al malleolo peroneale. Dopo essere rientrata a Milano, ha scelto di operarsi presso la Casa di cura La Madonnina, dove è stata ricoverata per alcuni giorni.

È stata lei stessa a raccontare l’accaduto su Instagram, pubblicando alcune immagini dalla clinica: “Oggi mi sono operata la frattura al malleolo peroneale, mi hanno messo una placca di titanio e delle viti. È andato tutto benissimo“. Mostrandosi nel letto subito dopo l’intervento, ha ironizzato: “Inizierò il mio anno così! Con il piede destro ‘bionico’!!“.

Nonostante la frattura e l’operazione, l’ex velina non ha perso la positività: “Tra 20 giorni tornerò a camminare con un tutore che più sembra uno stivale di Louboutin!! Nero, esagerato con la suola rossa“.

Come sta dopo l’intervento e il ringraziamento allo staff medico

Determinata a non fermarsi, Thais Wiggers ha già ripreso a mantenersi attiva: “Riprenderò il mio corso di sommelier prima ancora di poter camminare, sto già facendo addominali anche se sono a letto e le stampelle mi hanno dato delle spalle ancora più forti (in tutti i sensi)“.

A seguire, ha voluto ringraziare il personale sanitario con parole sentite: “Un grazie di cuore al dottor De Bartolomeo e al suo team che non sono solo top professionisti, anche tutte persone di cuore. E allo staff (principalmente le infermiere) che sono entrate ogni volta nella mia stanza con il sorriso“.

Presente al suo fianco anche la figlia Julia, che ha contribuito a rendere meno pesanti i giorni in clinica. Il suo messaggio finale è carico di energia e speranza: “E come mi ha detto un amico: ‘Vai tranquilla sei a credito con la fortuna, il tuo anno sarà meraviglioso’! 2026 Avanti tutta!!“.