Anna Tatangelo pubblica le prime foto con la figlia Beatrice. L’affetto dei fan e dei vip e la “reazione” dell’ex Gigi D’Alessio.

Dopo l’annuncio della nascita di sua figlia Beatrice, Anna Tatangelo ha condiviso sui social le prime immagini ufficiali che la ritraggono con la neonata tra le braccia. Un momento carico di emozione che segna l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita accanto al compagno Giacomo Buttaroni. Le parole, i volti e la “reazioni” dell’ex Gigi D’Alessio: ecco cosa è successo.

Le prime foto di Anna Tatangelo con la figlia Beatrice

A rompere il silenzio sulla nascita di Beatrice è stato il fratello Maurizio Tatangelo. Poche ore dopo, è stata la stessa Anna Tatangelo a condividere con i fan le prime immagini ufficiali, pubblicate sul suo profilo Instagram.

La cantante ha scritto: “Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice“. Il post è accompagnato da diverse foto in cui appare sorridente, con la figlia tra le braccia e, per la prima volta, con il compagno Giacomo Buttaroni visibile accanto a lei.

Beatrice è la seconda figlia per la cantante, che è già madre di Andrea, nato dalla sua precedente relazione con Gigi D’Alessio. Proprio il figlio maggiore ha lasciato un tenero messaggio tra i commenti al post: “La mia super mamma“.

Auguri dai vip e la “reazione” di Gigi D’Alessio

Sotto al post si sono moltiplicati i commenti di affetto da parte di amici e colleghi. Emma Marrone ha scritto: “Congratulazioni Annina mia“, seguita da Annalisa con un semplice “Congratulazioni” ed Elettra Lamborghini che ha commentato: “Benvenuta piccola Beatrice“.

Tra gli auguri più significativi anche quello di LDA, figlio di Gigi D’Alessio, che ha scritto: “Tantissimi auguri Anna e benvenuta BEA“, proprio nei giorni in cui si prepara a partecipare a Sanremo 2026.

Non è passata inosservata, però, l’assenza di Gigi D’Alessio. L’ex compagno della cantante, nonché padre di Andrea, al momento non ha lasciato alcuna traccia pubblica relativa alla nascita di Beatrice. Nessun like o nessun commento.