A differenza della celebre sorella, Maurizio Tatangelo ha deciso di seguire le orme dei genitori nella pasticceria.

Maurizio Tatangelo è uno dei fratelli di Anna Tatangelo. Anche se non rappresenta un personaggio pubblico, nel corso del tempo i fan della cantante hanno avuto occasione di conoscerlo, anche grazie alle testimonianze della loro beniamina. Senza mai coltivare particolari velleità artistiche, ha comunque saputo ritagliarsi un posto nel mondo. Meno luccicante, lontano dai riflettori e dai paparazzi, ha deciso di seguire le orme dei genitori, intraprendendo la medesima attività. Proviamo a scoprire meglio, buttando un occhio sia alla biografia e alla carriera sia al privato.

Maurizio Tatangelo: biografia e carriera

Nato il 1 giugno 1977, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, a Sora, è il primogenito dei Tatangelo. Dopo di lui, i genitori Dante e Palmira hanno avuto Maurizio, Silvia e Anna. Non sappiamo quali scuole abbia frequentato, ma oggi è un bravissimo pasticcere. L’inizio dell’attività risale alla nonna, quando già negli anni Sessanta produceva ciambelle, poi il sapere è stato tramandato al padre e infine a lui.

Storici produttori della “ciammella”, ha lungamente lavorato sotto la figura paterna: trent’anni, prima di mettersi in proprio. Ha così fondato la Ciambelleria tipica sorana, che porta avanti con successo da oltre un decennio. Ogni settimana vende i propri prodotti non solo nei confini regionali, ma anche in Abruzzo. Al di là delle pagnotta bucata, prepara le classiche ciambelline al vino rosso e nel periodo natalizio pure i “susanelli”, ovvero delle ciambellette con miele, cannella e nocciole.

Maurizio Tatangelo: la vita privata

Padre di due figli: un maschio, Luca, e una femmina. Probabilmente non è più sentimentalmente legato alla loro mamma, visto che non ne fa mai menzione su Instagram e non posta foto dove appaiono insieme. Abita a Sora, mentre il patrimonio è sconosciuto.

5 curiosità su Maurizio Tatangelo

– È tifosissimo della Juve, una passione trasmessa al figlio!

– Gli piace cantare e talvolta si esibisce in compagnia di Anna. Una volta ha, peraltro, avuto l’opportunità di andare in scena con il Maestro Pennino.

– Segue una regola: non mollare mai!

– Con i suoi prodotti è arrivato fino in Francia.

– Si diverte a suonare il piano.

Riproduzione riservata © 2022 - DG