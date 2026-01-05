BigMama stupisce tutti: svelata la dieta dietro il suo incredibile dimagrimento

BigMama apparre visibilmente dimagrita e sui social si chiedono in molti: qual è la dieta seguita dalla cantante.

Negli ultimi giorni, un video pubblicato su TikTok ha riacceso l’attenzione del pubblico su BigMama, non solo per la sua musica ma per un evidente cambiamento fisico: la cantante è visibilmente dimagrita. La trasformazione ha suscitato molti commenti, tra cui alcuni poco rispettosi, che l’artista ha affrontato con fermezza. Resta però una domanda che in molti si pongono: come ha fatto a dimagrire? Che tipo di dieta sta seguendo…

Big Mama, cosa diceva sull’idea di perdere peso

BigMama, da sempre trasparente riguardo al bullismo subito per il suo aspetto fisico, ha più volte sottolineato quanto sia difficile affrontare ancora oggi gli attacchi online. In un’intervista a Vanity Fair, aveva affermato: “Diciamo che ne ho passate tante. Ancora, purtroppo, soffro i commenti degli hater sui social. Per una che è stata bullizzata non è semplice, mi riporta in mente il passato. Ma ne sto parlando con la psicologa, ci sto lavorando“.

Sulla possibilità di dimagrire, già in passato, al Corriere della Sera, aveva spiegato: “Nel mio modo di comunicare è inclusa qualsiasi tipologia di libertà. Se domani decidessi di perdere 40 chili le persone mi dovrebbero accettare come persona magra. E il fatto stesso di essere dimagrita non vorrebbe dire, per me, smettere di sostenere il movimento della body positivity o iniziare a svalutare le persone grasse. Ognuno è libero di fare ciò che vuole“.

La trasformazione fisica di BigMama: la sua dieta

BigMama non ha rivelato pubblicamente quale dieta abbia seguito per dimagrire, né se abbia adottato un particolare regime alimentare. Il cambiamento è stato evidente, ma non accompagnato da spiegazioni. Di certo, questo tema rimane oggetto di curiosità tra i fan della nota cantante di ‘Mezzo Rotto’ e gli utenti dei social.