BigMama appare dimagrita in un video su TikTok che diventa virale. Tra i commenti, uno scatena la sua risposta.

BigMama non è nuova a prendere posizione quando si tratta di corpo e accettazione. Nelle interviste ha raccontato la sua storia di bullismo, oggi appare dimagrita e questo ha scatenato una valanga di commenti sotto un suo video pubblicato su TikTok. Il filmato, diventato virale in poche ore, ha superato il milione e mezzo di visualizzazioni e, con la popolarità, sono arrivate anche reazioni che la cantante non ha lasciato passare in silenzio.

BigMama dimagrita in un video su TikTok: un commento fa scoppiare la polemica

Nel video pubblicato su TikTok, BigMama appare visibilmente dimagrita. Molti utenti hanno notato il cambiamento fisico, commentando con complimenti e apprezzamenti. Tuttavia, uno di questi messaggi ha scatenato la reazione della cantante.

Un utente, come riportato da Libero, ha scritto: “Finalmente! Adesso sei davvero bella“, facendo intendere che prima non lo fosse. Un commento che riflette una visione superficiale e condizionata dai canoni estetici dominanti, che la cantante ha sempre cercato di combattere.

“Io sono sempre stata bella”: la risposta che zittisce il web

BigMama ha deciso di rispondere a tono, prendendo quel commento per quello che è: un giudizio velato. La sua replica, diventata virale tanto quanto il video pubblicato su TikTok, è stata semplice ma diretta: “Io sono sempre stata bella“. Una frase che riassume anni di lavoro su se stessa, di accettazione e di battaglie contro il body shaming.

In un’intervista al Corriere della Sera nel 2017, riferendosi alle critiche per il suo aspetto fisico, la cantante aveva dichiarato: “ Ho capito di valere tanto e ho iniziato ad accettarmi un po’ di più. Una Marianna che se ne frega del pensiero degli altri…”

Ecco, a seguire, il video su TikTok diventato virale: