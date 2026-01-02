Beatrice Arnera denuncia sui social le minacce e gli insulti ricevuti dopo rottura con Andrea Pisani e la nuova relazione con Raoul Bova.

Beatrice Arnera ha deciso di rompere il silenzio e affrontare pubblicamente gli attacchi ricevuti negli ultimi mesi. Dopo la fine della relazione con Andrea Pisani e l’inizio del suo legame con Raoul Bova – anche lui al centro dell’attenzione per il ritorno in Don Matteo e per la rottura con Rocío Muñoz Morales – l’attrice ha condiviso tramite alcune Instagram Stories una serie di messaggi d’odio ricevuti, accompagnandoli con uno sfogo.

Beatrice Arnera condivide gli insulti ricevuti sui social

L’attrice ha pubblicato alcuni screenshot di messaggi ricevuti negli ultimi mesi, evidenziando il livello di violenza verbale a cui è stata sottoposta. Frasi come “Putt*** traditrice, dovresti morire“, “Fai veramente schifo” sono solo alcuni degli attacchi rivolti contro di lei.

Un’ondata di odio che, come ha spiegato, l’ha colpita profondamente e in maniera prolungata nel tempo. “Sono mesi che vivo questa condizione. Mesi“, ha scritto Beatrice Arnera. Ha raccontato che tutto è iniziato dopo l’intervista del suo ex Andrea Pisani: “Precisamente dall’uscita della pirotecnica puntata del basement in cui Gazzoli si improvvisa psicoterapeuta e il padre mia figlia racconta una storia piena di inesattezze“.

Il riferimento è chiaro, ma non ha voluto approfondire oltre, scegliendo invece di concentrarsi sul tema più ampio della libertà di scelta e del rispetto.

“Nessuna donna dovrebbre avere paura di lasciare il proprio partner..”

Nel suo messaggio, la nuova compagna di Raoul Bova ha voluto sottolineare quanto sia inaccettabile che nel 2026 una donna venga perseguitata per aver scelto di ricostruire la propria vita sentimentale: “Una donna si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione è perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio. Nel 2026“.

Con determinazione Beatrice Arnera ha aggiunto: “Nessuna donna dovrebbe avere paura di lasciare il proprio partner. Nessun essere umano dovrebbe provare vergogna o avere timore di subire ripercussioni se decide di lasciare il proprio partner“.

Un pensiero che si estende anche al futuro di sua figlia, avuta con il suo ex Andrea Pisani, a cui intende trasmettere un messaggio chiaro: “Insegnerò a mia figlia che se non sta più bene è libera di andarsene, da qualsiasi situazione. Senza nemmeno dover dare troppe spiegazioni, a mamma, a papà, ai social o all’Italia intera“.

Il suo sfogo si conclude con una riflessione: “Perché grazie a Dio non siamo sassi, siamo esseri umani e se non stiamo bene dove siamo, siamo liberi di andarcene. E dovrebbe essere un diritto, che non dovrebbe subire conseguenze violenti, insulti, minacce di morte o gravi ripercussioni sul lavoro. Nel 2026“. Infine, saluta così: “Ah, Buon anno nuovo! Vi auguro un anno pieno di libertà“.