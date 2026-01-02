Stefano De Martino, ultimatum alla Rai: la richiesta ‘esplosiva’ che spacca l’azienda

Stefano De Martino avrebbe avanzato una richiesta importante alla Rai sul futuro di Affari Tuoi. L’azienda ora deve decidere.

Mentre la Rai ha preparato la sfida tra Antonella Clerici e Maria De Filippi, un altro tema caldo agita i vertici dell’azienda: il futuro di Affari Tuoi. Stefano De Martino, dopo due stagioni da protagonista alla guida del game show, ha avanzato una richiesta importante che potrebbe cambiare radicalmente la trasmissione. Una proposta che metta l’azienda davanti a un bivio. A rivelarlo è Giuseppe Candela su Chi.

Stefano De Martino, la richiesta per il futuro di Affari Tuoi: la motivazione

Come svelato da Giuseppe Candela su Chi, Stefano De Martino sta valutando seriamente la possibilità di cambiare città per la registrazione di Affari Tuoi. Attualmente lo show va in onda dagli studi del Teatro delle Vittorie di Roma, considerato la sede naturale e storica del programma. Ma il conduttore, padre di Santiago nato dalla relazione con Belen Rodriguez, vorrebbe avvicinarsi alla città dove vive suo figlio.

La richiesta di spostare la trasmissione a Milano non ha nulla a che vedere con capricci professionali. È piuttosto una scelta legata al bisogno di trovare un equilibrio tra impegni lavorativi e vita privata.

La Rai davanti a una scelta difficile

La proposta arriva in un momento in cui Stefano De Martino gode di una solida posizione all’interno dell’azienda. Affari Tuoi, sotto la sua conduzione, ha saputo rinnovarsi senza snaturarsi, riuscendo a contrastare efficacemente la concorrenza di La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Il distacco negli ascolti, inizialmente netto, si è ridotto sensibilmente nel corso della stagione.

Il conduttore ha saputo conquistare il pubblico con empatia, ritmo e improvvisazione, diventando uno dei volti di punta dell’intrattenimento Rai. A conferma di ciò, il suo spettacolo teatrale Meglio Stasera!, che ha girato i principali teatri italiani tra il 2024 e il 2025, è stato pubblicato su RaiPlay il 29 dicembre.

Ma nonostante l’importanza del conduttore, la Rai non può ignorare la complessità di un eventuale trasferimento. Spostare un’intera macchina produttiva implica costi, valutazioni logistiche e organizzative che coinvolgono tutta la struttura aziendale.

Nei prossimi mesi si capirà se l’azienda deciderà di accogliere la richiesta del suo conduttore di punta o se preferirà mantenere l’attuale assetto produttivo…