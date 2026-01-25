Chiara Ferragni torna a parlare del suo futuro dopo il Pandoro Gate e valuta la possibilità di scrivere un libro: l’intervista a MF.

Dopo l’annuncio ‘senza veli’ del nuovo inizio dopo il Pandoro Gate, Chiara Ferragni torna a parlare del suo futuro in un’intervista rilasciata a MF – Milano Finanza. Al centro della conversazione, come riportato da Today, anche la possibilità concreta di scrivere un libro. Ecco cosa ha detto.

“Mi sento sollevata”: Chiara Ferragni e la sentenza sul Pandoro Gate

Chiara Ferragni, in un’intervista a MF – Milano Finanza, parla di due anni “complessi sotto tanti punti di vista“, ma oggi ammette di sentirsi finalmente “sollevata“. Il sollievo dopo il Pandoro Gate arriva dalla possibilità di esprimersi liberamente, senza i condizionamenti che, a suo dire, l’hanno limitata nel recente passato: “È bello adesso sentire che non ho più i limiti, anche nell’esprimermi, che ho avuto in questo tempo: questa è stata la cosa più bella“.

Nel corso dell’intervista, l’influencer riflette anche su ciò che ha imparato da questo periodo difficile. “Di buono ho imparato a dare più valore a me stessa come persona, meno come personaggio“, spiega. Ma c’è anche un lato amaro: “Di negativo che naturalmente nel momento del bisogno ti accorgi, buono e negativo allo stesso tempo, di tutte le persone che sono state attorno a te per convenienza rispetto a quelle che ci sono veramente perché tengono al rapporto con te“.

Un libro in cantiere: la sua risposta

Chiara Ferragni non fa finta che tutto sia andato liscio. Anzi, si assume le responsabilità: “Sicuramente mi sarei dovuta circondare di persone con più esperienza“. E poi l’autocritica, che suona quasi come una lezione imparata a caro prezzo: “Abbiamo sbagliato a gestire una media azienda, perché questo ero diventata, come una startup“.

Ma l’imprenditrice digitale guarda avanti. “Mi sento più libera, questa è la base di qualsiasi progetto futuro“, confessa, lasciando intuire che il ritorno alla vita reale sarà all’insegna della coerenza: “Voglio fare tutte le cose che siano molto più coerenti con me“.

E infine, la chicca che ha acceso la curiosità dei fan: scriverà un libro? “Vediamo, non lo so, ma mi ha dato un’idea“, risponde. Nessuna conferma, ma il seme è stato piantato.