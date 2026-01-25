Tommaso Zorzi si mostra in lacrime su Instagram in un video che ha commosso migliaia di utenti. Cosa è successo.

Siamo abituati a vedere un lato di Tommaso Zorzi leggero, ironico e brillante, ma questa volta l’influencer ha mostrato tutta la sua vulnerabilità in un video pubblicato su Instagram. Il 30enne milanese ha raccontato, con le lacrime agli occhi, un episodio che lo ha profondamente segnato, accaduto in un parco a Milano.

Tommaso Zorzi in lacrime sui social: cosa è successo

Nel video condiviso su Instagram, Tommaso Zorzi ha raccontato di essere stato avvicinato da una ragazza nera mentre si trovava al parco con il suo cane. Con voce spezzata, ha spiegato: “Ero al parco col cane e una ragazza nera sostanzialmente mi si avvicina e mi dice che ha sentito dei ragazzini che erano poco più indietro fare dei commenti razzisti su di lei“.

Visibilmente provata, la ragazza gli ha chiesto aiuto: “Mi ha chiesto se potevo accompagnarla fino all’uscita del parco perché non si sentiva sicura“. L’ex gieffino, colpito nel profondo da questa richiesta, ha condiviso quanto questa esperienza lo abbia sconvolto emotivamente.

“Giuro è una roba che mi ha distrutto il cuore“, ha affermato, commuovendosi sempre di più man mano che il racconto proseguiva.

“Mi ha proprio distrutto”

Durante il video, Tommaso Zorzi ha più volte interrotto il discorso a causa della commozione. “Scusate ma veramente è stato molto difficile“, ha detto, visibilmente sopraffatto. L’episodio lo ha portato a una riflessione profonda sul senso di sicurezza e appartenenza che, per molti, non è affatto scontato.

“Non ho mai provato sulla mia pelle cosa significa veramente non sentirsi al sicuro nella propria pelle, nella propria esistenza. Il fatto che questa ragazza mi abbia chiesto di accompagnarla, ve lo giuro mi ha proprio… distrutto“, ha proseguito.

Ha concluso il video con parole amare ma sincere: “Veramente… brutto. Per certi versi è veramente un mondo brutto. Fine. Volevo solo dire questo perché non penso ad altro da quando è successo“.