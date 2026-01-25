Fine del matrimonio tra Alvaro Morata e Alice Campello: arriva la conferma ufficiale del calciatore, ecco cosa ha detto.

Dopo settimane di indiscrezioni e segnali sempre più chiari, arriva la conferma ufficiale della rottura tra Alvaro Morata e Alice Campello. La coppia, tra le più amate del panorama sportivo e social, ha deciso di separarsi mantenendo un profilo basso e scegliendo di non alimentare gossip o speculazioni. Il calciatore spagnolo ha voluto chiarire pubblicamente la situazione, affidando le sue parole alla stampa spagnola.

Alvaro Morata e Alice Campello si separano: la conferma ufficiale del calciatore

Dopo un lungo silenzio e numerosi indizi che facevano presagire una crisi, la notizia è stata resa ufficiale attraverso il giornalista Pedro Jota durante il programma En todas las salsas su Mediaset Infinity.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Alvaro Morata e Alice Campello avrebbero già avviato le pratiche di separazione, mantenendo la massima discrezione. La vera conferma è arrivata tramite Javi Hoyos, che ha dichiarato di essere stato contattato direttamente dal calciatore.

“Morata mi ha confermato in esclusiva che c’è stata una rottura“, ha affermato, specificando che il giocatore ha voluto chiarire immediatamente alcuni aspetti fondamentali della vicenda. Tra questi, la volontà di non far nascere letture sensazionalistiche e soprattutto l’assenza totale di terze persone nella fine della relazione.

“Alice è la donna della mia vita”

Nonostante la rottura, dalle parole di Alvaro Morata emerge un forte rispetto nei confronti di Alice Campello. Il calciatore ha sottolineato come l’affetto non sia mai venuto meno, affermando che “Alice è la donna della sua vita“.

Una frase che riflette il legame profondo costruito negli anni, nonostante la consapevolezza che “purtroppo questa seconda possibilità non ha funzionato“, come spiegato da Javi Hoyos. Ha infine aggiunto: “La gente capisce che arriva un momento in cui non sei compatibile con l’altra persona, ma entrambi si vogliono molto bene“.

Dunque, al momento le uniche dichiarazioni provengono dal calciatore, che ha scelto di rompere il silenzio per chiarire la situazione. Non ci sono ancora risposte pubbliche da parte della Campello né comunicati ufficiali da parte sua.