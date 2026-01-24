Da Tony Effe vs il paparazzo, al nuovo inizio di Chiara Ferragni e agli amori ‘ufficializzati’: i gossip della settimana

Tante novità dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione: ecco tutti i migliori gossip della settimana.

Non solo la scomparsa dello stilista Valentino e il lutto che ha colpito Stefano De Martino. Negli ultimi giorni il mondo dello spettacolo, dei social e della televisione è stato scosso da numerose notizie. Tra i gossip più discussi spicca l’aggressione di Tony Effe a un paparazzo, avvenuta davanti a Giulia De Lellis e alla figlia. Intanto, fanno parlare di sé anche i nuovi amori ‘ufficializzati’ da Pamela Camassa e Ambra Angiolini. Scopriamo insieme i migliori gossip della settimana, dal 19 al 23 gennaio 2026.

Tony Effe aggredisce un paparazzo davanti a Giulia De Lellis e alla figlia

Nonostante i recenti lutti nel mondo dello spettacolo, la notizia dell’aggressione di Tony Effe a un paparazzo non è passata inosservata. L’episodio è avvenuto a Milano, davanti al ristorante El Porteño Arena, sotto gli occhi di Giulia De Lellis e della figlia Priscilla.

Secondo il racconto del fotografo a Repubblica, il rapper avrebbe reagito con violenza alla presenza della bambina nelle foto, colpendolo con tre pugni e urlando: “Ripeteva: ‘Oggi non è giornata’ e ‘Io ti ammazzo‘”.

Sul posto è intervenuta la polizia, il trapper è stato identificato e il fotografo portato in ospedale con una prognosi di quattro giorni. Ora l’episodio è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Chiara Ferragni, il nuovo inizio ‘senza veli’ dopo il Pandoro Gate

Restando in tema di vicende giudiziarie – che in questo caso si sono ormai risolte – Chiara Ferragni torna a far parlare di sé dopo la sentenza sul Pandoro Gate. L’influencer ha pubblicato su Instagram una foto che ha subito attirato l’attenzione: ‘senza veli‘ nella parte superiore, indossa solo un paio di jeans, annunciando la sua nuova collaborazione con Guess per la campagna Primavera 2026.

L’immagine ha generato immediatamente una forte reazione sui social, con migliaia di like e commenti, tra cui quello della sorella Valentina Ferragni: “Finalmente“. Un chiaro segnale di un nuovo inizio.

Ilary Blasi risponde alle voci sul matrimonio con Bastion Muller

In comune con Chiara Ferragni, la conduttrice Ilary Blasi condivide un divorzio sotto i riflettori e le continue speculazioni sul suo futuro sentimentale.

Negli ultimi giorni, si è tornato a parlare di un possibile matrimonio con Bastian Muller, l’uomo che le è accanto da tempo dopo la rottura con Francesco Totti. Ma è stata la stessa Blasi a mettere un freno alle indiscrezioni con una battuta pungente: “Non parliamo di questo, io sono ancora sposata… Mi volete bigama?“, ha dichiarato nell’intervista concessa al settimanale F.

Pur evitando conferme ufficiali, la conduttrice ha descritto con leggerezza il momento che sta vivendo. “Io vivo il qui e ora“, ha spiegato, sottolineando la serenità che ha trovato accanto a Muller. “Io e Bastian ci siamo trovati, stiamo bene insieme, è questo che abbiamo in comune“, ha aggiunto.

“Sono in una fase scialla“, ha concluso, lasciando intendere di non avere fretta né bisogno di etichette, ma di godersi semplicemente la stabilità raggiunta dopo un periodo turbolento.

Raoul Bova e l’ultimo incontro con Rocio Muñoz Morales dal notaio

Restando sul tema delle separazioni, Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales mettono fine al loro lungo amore con un freddo incontro dal notaio.

Dopo 14 anni insieme e due figlie, i due ex hanno formalizzato il loro addio. L’incontro si è svolto in uno studio notarile a Roma e, secondo quanto riportato da Chi, si sarebbe consumato nella freddezza più totale.

“Si muovono a distanza, con tempi sfalsati e sguardi calibrati per non incontrarsi“, scrive il settimanale, sottolineando l’assenza totale di empatia anche minima tra i due.

I nuovi amori ‘ufficiliazzati’ per Pamela Camassa e Ambra Angiolini

Per i più romantici, concludiamo la settimana celebrando gli amori finalmente ‘ufficializzati’. Pamela Camassa ha pubblicato la prima foto accanto al nuovo compagno, l’imprenditore Stefano Russo.

Dopo la lunga relazione con Filippo Bisciglia, la showgirl ha voltato pagina, rendendo pubblico il nuovo legame nato – sembra – sui campi da padel e consolidato anche con un recente viaggio in Turchia.

Anche Ambra Angiolini è uscita allo scoperto. Dopo settimane di indiscrezioni, Dagospia ha lanciato lo scoop. L’attrice è stata fotografata mano nella mano con Pico Cibelli, presidente di Warner Music Italy, durante un evento esclusivo a Milano.

Il sorriso complice tra i due ha confermato ciò che già si vociferava: l’amore è tornato anche nella sua vita.

E una nota speciale va a Giorgia Cardinaletti, che dopo la fine della relazione con Cesare Cremonini si mostra serena accanto al suo nuovo compagno, segnando ufficialmente un nuovo capitolo affettivo anche per lei.