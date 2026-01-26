Aurora Ramazzotti, l’annuncio a sorpresa: “Stanno succedendo cose belle”

Aurora Ramazzotti lancia ‘Questa non è un’intervista’, un podcast nato da un’esperienza al Festival di Sanremo 2025.

Mentre Chiara Ferragni riappare tra i flash della Fashion Week di Parigi 2026, dopo settimane turbolente legate alla sentenza del Pandoro Gate, c’è chi nel mondo dello spettacolo sceglie una strada diversa. Aurora Ramazzotti è pronta a farci entrare nel suo mondo con un podcast ‘Questa non è un’intervista‘. Ecco, a seguire, l’annuncio.

Aurora Ramazzotti lancia il suo podcast ‘Questa non è un’intervista’

Si chiama ‘Questa non è un’intervista‘, ma di certo ci sarà tanto da raccontare. Il nuovo podcast di Aurora Ramazzotti promette risate, chiacchiere, momenti ironici e rubriche leggere insieme a tanti ospiti del mondo dello spettacolo.

Ma soprattutto, sarà uno spazio senza filtri, che rompe i confini della classica intervista. Prodotto da Show Reel Factory, il podcast avrà cadenza settimanale: ogni mercoledì, un nuovo volto, nuove curiosità.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti lo racconta così: “Sono felicissima perché questa è la prima cosa che sento davvero tutta mia: è nata da un’esigenza personale e da tanta libertà. Ci divertiamo a giocare un po’ con i nostri ospiti, ed è bellissimo vedere come tutti si siano messi in gioco con generosità e curiosità“.

Dall’esperimento a Sanremo al podcast ufficiale

L’idea di ‘Questa non è un’intervista‘ nasce nel 2025, durante il Festival di Sanremo, quando Aurora Ramazzotti aveva dato vita a un esperimento in collaborazione con Cosmopolitan. “A Sanremo era già stato speciale, ma questa nuova avventura lo sarà ancora di più. Spero che arrivi alle persone e che, guardandola, si sentano un po’ a casa“, ha aggiunto.

La mattina del 26 gennaio 2026, giorno dell’annuncio, l’influencer ha pubblicato una Storia su Instagram con scritto: “Ciao stanno succedendo cose belle“, accompagnata da un cuore rosso. Poco dopo, è arrivato anche il trailer del podcast. Adesso non resta che aspettare il 28 gennaio 2026 per ascoltare la prima puntata…