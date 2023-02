Il cast de L’Isola dei famosi è in fase di definizione e spuntano i nomi di cinque concorrenti ufficiali del reality show.

Chi volerà in Honduras per affrontare le settimane difficili e tentare di raggiungere la finale de L’Isola dei famosi 2023? Tvblog ha svelato in anteprima i nomi di cinque concorrenti scelti dagli autori e da Ilary Blasi: si tratta di nomi non del tutto sconosciuti al mondo dello spettacolo e, in particolar modo, a quello dei reality show. Ecco chi partirà tra qualche settimana.

I nomi dei concorrenti de L’Isola dei famosi

Ai nomi di Pamela Camassa, Cristina Scuccia e Alessandro Cecchi Paone, che parteciperà in coppia con il compagno Simone Antolini, si aggiungono altri personaggi.

Prima fra tutte Fiore Argento, sorella dell’attrice e regista Asia Argento e figlia di Dario Argento, a cui va ad aggiungersi Gianmarco Onestini, fratello di Luca, attualmente impegnato nella casa del Grande fratello vip 7.

Dal mondo della radio al viaggio per L’Isola dei famosi: Annie Mazzola, conduttrice di Tutto Bene a 105 e Paolo Noise dello Zoo di 105, sono pronti per cimentarsi con il reality show.

Infine, alla lista dei concorrenti del reality show di Canale 5, si aggiunge la modella brasiliana Helena Prestes, ex di Pechino Express 2022 cui ha partecipato in coppia con Nikita Pelizon.

Riproduzione riservata © 2023 - DG