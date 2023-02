Volete sapere chi muore in Mare fuori 3 senza aspettare di vedere tutte le puntate in TV? Ecco le anticipazioni e spoiler sulla serie TV.

Mare fuori è una delle serie TV più amate della Rai, un successo iniziato con la prima stagione e che si è ampliato sempre di più. Dal 15 febbraio su Rai 2 vanno in onda gli episodi della terza stagione che, in ogni puntata, sono seguiti in diretta da un gran numero di spettatori. Ma nel caso in cui vogliate sapere in anticipo ciò che accadrà nel corso della terza stagione e, soprattutto, vogliate scoprire chi è che muore in Mare fuori 3, non vi resta che continuare a leggere questo articolo.

Mare fuori 3: chi muore?

Il primo personaggio a cui i fan di Mare fuori 3 devono dare l’addio è Gaetano, detto O pirocchio. Una volta uscito dal carcere cerca di vivere onestamente, lavorando come pizzaiolo, ma presto la camorra tornerà a a bussare alla sua porta. Gli viene chiesto di uccidere Mimmo ma alla fine preferisce farsi sparare ed è lui a morire.

Prigione

Poi ci sono altri due casi di possibile morte, ma il destino di questi due personaggi non è ancora chiaro. Di chi parliamo? Di Viola e di Rosa. La prima si getta dal tetto e la vediamo poi agonizzando al suolo ma ancora viva, non è quindi certo che sia morta. La seconda è invece Rosa, Carmine cerca di toglierle una pistola dalle mani ma accidentalmente parte un colpo ma chiaro se quel colpo l’ha realmente uccisa.

Poi ci sono altri personaggi che escono di scena al termine della terza stagione, ma non perché morte: parliamo di Filippo, Nadzina e Paola Vinci, tre dei protagonisti principali della serie TV. La loro avventura nella fiction termina proprio in Mare fuori 3.

