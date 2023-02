Ecco quali sono le location di Dinner Club 2, lo show su Amazon Prime Video con protagonista Carlo Cracco insieme a una serie di altri vip.

Dal 17 febbraio su Amazon Prime Video sono disponibili i primi quattro episodi di Dinner Club 2, dal 24 febbraio invece gli abbonati alla piattaforma streaming potranno vedere anche gli ultimi due episodi della seconda stagione dello show con Carlo Cracco. Per chi non lo sapesse, il format del programma prevede un viaggio per l’Italia fatto dallo chef insieme ad alcuni personaggi famosi per scoprire la cucina e la tradizione a tavola in diversi luoghi. Vediamo ora quali sono le location di Dinner Club 2.

Dinner Club 2: le location del programma con Carlo Cracco su Amazon Prime Video

Quali sono le location di Dinner Club 2? I protagonisti della seconda stagione li vedremo viaggiare in Calabria, nella Sila. Qui vedremo i protagonisti mangiare piatti tipici come la ‘Nduja e le orecchie di maiale fritto. Ma anche piatti particolari come il sushi alla calabrese.

Carlo Cracco

Dalla Calabria si passa poi al Trentino Alto Adige. O meglio, al Sud Tirolo. E poi la Romagna, con le animelle e cervella, ma anche lo street food alla griglia e i carciofi. Si torna poi al sud fino alla Sicilia Orientale con i suoi arancini, il cavolo trunzu e il rum allo zucchero di canna.

Dinner Club 2: il cast dello show su Amazon Prime Video

Ma chi sono invece protagonisti che accompagnano Carlo Cracco in questo viaggio? Lo chef porta con sé in Calabria l’attrice Paola Cortellesi mentre con Antonio Albanese viaggia nel Sud Tirolo. Il protagonista del viaggio in Emilia Romagna è invece l’attore Luca Zingaretti. Altro grande attore italiano è Marco Giallini, protagonista del viaggio in Sicilia.

