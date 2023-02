La morte di Maurizio Costanzo cambia i piani di Mediaset: Uomini e Donne oggi non va in onda e il palinsesto è stato modificato.

La triste notizia della morte di Maurizio Costanzo ha destato grande dolore a tutto il mondo dello spettacolo e della tv. Modifiche, in ottica piccolo schermo, sono subito arrivate al palinsesto di Canale 5 dove Uomini e Donne, programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, moglie del compianto conduttore, non va in onda. Inoltre sarebbero previsti altri cambiamenti.

La morte di Maurizio Costanzo, la cui notizia è arrivata oggi, venerdì 24 febbraio, porta modifiche nel palinsesto di Canale 5. Come era prevedibile l’appuntamento pomeridiano di Uomini e Donne è saltato.

Il talk condotto da Maria De Filippi, moglie del giornalista, infatti, oggi non va in onda. Uno stop che è stato annunciato anche dal profilo ufficiale “Qui Mediaset” che ha spiegato: “In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di Uomini e Donne non andrà in onda”.

E in effetti il pomeridiano con trono normale e quello over non risulta esserci in tv ma al suo posto è stata inserita Terra Amara.

Da quanto si apprende da Adnkronos, altre modifiche della programmazione verranno comunicate nelle prossime ore. Nel frattempo tutti i programmi di infotainment del gruppo, a partire da Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso, saranno dedicati alla scomparsa del giornalista.

Da capire se il cambio di palinsesto possa vedere delle modifiche anche nel weekend dove dovrebbero essere in programma sia C’è posta per te che Amici, entrambi condotti dalla moglie del compianto Costanzo.

Di seguito anche la comunicazione social di Mediaset sul programma:

In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di "Uomini e Donne" non andrà in onda. — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) February 24, 2023

