Ecco le location di Rampage – Furia animale: nel film Dwayne Johnson è alle prese con degli animali cresciuti un po’ troppo anche per lui.

Spesso il mondo del cinema si avvale dell’aiuto di altri media per trarre ispirazione per nuovi film: spesso le sceneggiature sono tratte dai romanzi, ma a volte sono anche i videogiochi a fornire le storie per Hollywood. E’ il caso questo di Rampage – Furia animale, film uscito nelle sale cinematografiche nel 2018, diretto da Brad Peyton. La storia ruota intorno al primatologo Davis Okoye, che deve trovare un modo per salvare Chicago da alcuni animali (un gorilla albino, un coccodrillo e un lupo) che, a causa di un esperimento genetico finito male, sono diventati di dimensioni mastodontiche oltre che molto feroci. Vediamo ora insieme quali sono le location utilizzate dal regista per le riprese del film.

Rampage – Furia animale: le location del film con Dwayne Johnson

Il regista Brad Peyton ha battuto il primo ciak di Rampage – Furia animale il 17 aprile del 2017. Dove? A Chicago, città nella quale è ambientata anche gran parte della storia raccontata dal film.

Dwayne Johnson

La città dell’Illinois è la location principale di Rampage – Furia animale, ma non l’unica: altre riprese si sono infatti svolte in un’altra importante città degli Stati Uniti come Atlanta.

Rampage – Furia animale: il cast del film

Il grande protagonista di Rampage – Furia animale è Dwayne Johnson, attore che anno dopo anno è sempre più ricercato nel mondo di Hollywood per i Blockbuster e i film d’azione vari. E proprio l’ex wresterl che ha interpretato il ruolo del primatologo David Okoye.

In Rampage – Furia animale Dwayne Johnson è stato affiancato sul set di Naomi Harris, Malin Ackerman, Jake Lacy, Jeffrey Dean Morgan, P. J. Byrne, Joe Manganiello, Marley Shelton, Jack Quaid, Will Yun Lee e Matt Gerald.

