Ilary Blasi è al lavoro per il cast de L’Isola dei famosi e indiscrezioni parlano di due ex volti di Uomini e Donne pronte per partire per l’Honduras.

Tra qualche settimana prenderà il via la nuova edizione de L’Isola dei famosi che segnerà il ritorno in tv di Ilary Blasi dopo il clamoroso divorzio da Francesco Totti. La conduttrice e gli autori del reality show sono al lavoro per definire il cast di questa nuova edizione e, dopo l’annuncio della partecipazione dell’Avvocato del diavolo, spunta l’indiscrezione sulla partenza di due ex storiche protagoniste di Uomini e Donne.

Serena e Elga Enardu a L’Isola dei famosi

Il settimanale Chi ha anticipato che tra le concorrenti in gara a L’Isola dei famosi potrebbero esserci Serena ed Elga Enardu.

Le due sono state entrambe delle grandi protagoniste di Uomini e Donne: Serena vi ha partecipato come tronista e poi come corteggiatrice, mentre Elga ha incontrato nel dating show di Maria De Filippi il compagno Diego Daddi.

Le gemelle Enardu sarebbero così pronte per ritornare sul piccolo schermo con un’esperienza televisiva del tutto nuova e, soprattutto Serena, potrebbe farsi conoscere in una veste diversa rispetto a quella mostrata al Gf Vip e a Temptation Island.

