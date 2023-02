Mare fuori 4 ci sarà o la terza è l’ultima stagione della serie TV di Rai 2? Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

Una delle serie TV di maggiore successo di Rai 2 è, sembra ombra di dubbio, Mare fuori. Di stagione in stagione l’interesse intorno a questa fiction è aumentato sempre di più e i risultati che sta ottenendo in termini di ascolti lo dimostrano. C’è una domanda che in molti si stanno ponendo riguardo a questa fiction: Mare fuori 4 si farà o la terza stagione è l’ultima in assoluto? Vediamo ora tutto quello che sappiamo a riguardo.

Mare fuori 4 si farà?

Diamo subito una bona notizia ai fan della serie TV: Mare fuori 4 si farà Ad annunciarlo è stata Maria Pia Ammirati, ovvero la direttrice di Rai Fiction. I tanti della fiction ambientata principalmente all’intento di un carcere minorile di Napoli possono dunque tirare un sospiro di sollievo perché potranno tornare a vedere l’ammattita fiction.

carcere

Quando esce Mare fuori 4?

Ma quanto bisognerà aspettare prima di poter vedere le puntate di Mare fuori 4? Una data di uscita non c’è ancora ma con ogni probabilità le nuove puntate arriveranno su Rai 2 e su RaiPlay nel 2024, anche se c’è chi teme che bisognerà aspettare fino al 2025 per poterle vedere.

Mare fuori 4: le anticipazioni

Hanno iniziato a circolare già diverse anticipazioni riguardo a ciò che vedremo negli episodi di Mare fuori 4. Sono previsti gli ingressi di alcuni nuovi personaggi, per esempio entreranno dei nuovi ragazzi all’interno dell’IPM.

Ma ci potrebbero essere anche alcune uscite di scena eccellenti come quella del protagonista principale della serie TV: Filippo, detto Chiattillo. Oltre a lui potrebbe uscire definitivamente di scena anche Naditza. E tra i personaggi che potremmo non rivedere più ci sono Gemma, Viola e Gaetano, se non attraverso dei flashback. Insomma, sono attese tante novità.

