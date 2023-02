Ecco le location di La legge di Lidia Poet, la serie TV Netflix con Matilda De Angelis nei panni della prima avvocatessa d’Italia.

Lidia Poet è una di quelle donne la cui storia meritava di essere raccontata al grande pubblico: lo ha fatto Netflix con una serie TV tutta italiana che rende omaggia alla prima avvocatessa d’Italia. La serie in questione ha come titolo La legge di Lidia Poet ed è disponibili sulla piattaforma streaming a partire dal 15 febbraio del 2023. Vediamo ora quali sono le location di La legge di Lidia Poet.

La Legge di Lidia Poet: le location della serie TV

La storia raccontata in La legge di Lidia Poet è ambientata nella Torino di fine 1800. E proprio nel capoluogo di regione del Piemonte sono state girate gran parte della scene dei sei episodi della serie TV. Il grande protagonista è il centro storico della città: in Piazza Cavour è situata Villa Barberis, ovvero la casa della protagonista e della sua famiglia.

La legge di Lidia Poet

Quello che viene presentato come il Tribunale è invece lo splendido Palazzo Carignano, che nella realtà è stato la sede del primo Parlamento d’Italia. Tra le location troviamo poi Palazzo dei Cavalieri, in via della Basilica, che nella serie TV è presentato come la redazione della Gazzetta Piemontese. E poi ancora Palazzo Falletti Barolo, che ha ospitato le scene interne del Tribunale. Quello che viene presentato come l’ospedale psichiatrico è invece l’ex carcere Le Nuove.

Quello che ne La legge di Lidia Poet è il Teatro Regio di Torino, nella realtà è invece il Teatro Alfieri di Asti. Tra le location della serie TV troviamo poi il Castello di Collegno, l’ex lanificio di Carnignano, il Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano e la Basilica di Superga.

La Legge di Lidia Poet: il cast

A vestire i panni di Lidia Poet è Matilda De Angelis. Nel cast di La legge di Lidia Poet troviamo poi anche Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino, Sara Lazzaro,Sinead Thornhill e Dario Aina.

