Dopo le numerose polemiche riguardo al bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo 2023, è arrivata la decisione finale d

Sanremo 2023 si è concluso ormai da molte settimane ma non ha mai smesso di far parlare di sè. Era infatti ancora aperta l’inchiesta per atti osceni in luogo pubblico riferita a Fedez e Rosa Chemical. Avevo fatto il giro del web il bacio che i due cantanti si sono scambiati sul palco dell’Ariston, e ora è arrivata finalmente la risposta dal pm di Imperia e dall’Agcom.

Bacio tra Fedez e Rosa Chemical, l’archiviazione del caso

È di poche ore fa la notizia che mette un punto alla questione del bacio tra Fedez e Rosa Chemical durante l’ultima puntata di Sanremo 2023. La decisione presa dall’Agcom e dal Pm di Imperia è stata quella di archiviare il caso. I due cantanti erano stati accusati di atti osceni in luogo pubblico, sia per la simulazione di un atto sessuale durante l’esibizione sia per il bacio che si sono scambiati a fine brano.

Ad essere determinante nella decisione di archiviare il caso è stato l’orario. Questo siparietto bollente, infatti, è andato in onda alle 22.50, quindi “abbondantemente al di fuori della fascia oraria protetta”. I bambini a quell’ora non dovrebbero più essere davanti alla tv.

Fedez e Rosa Chemical

Inoltre: “Il registro creativo e la tonalità emotiva sono idonei a stemperarne le criticità e impediscono che assuma contorni morbosi o scivoli in una volgarità fine a sé stessa“ ha riferito l’Agcom.

Barbara Bresci, pm di Imperia, ha archiviato il caso poichè l’accaduto non ha offeso il senso comune del pudore e aveva finalità di puro spettacolo e intrattenimento. Bisogna anche ricordare infatti che la scenetta era perfettamente in linea con il brano Made In Italy di Rosa Chemical quindi si può ricondurre al “diritto di espressione artistica quale corollario della libertà di manifestazione del pensiero”.

