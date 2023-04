Selvaggia Lucarelli ha voluto rispondere ad alcune domande dei fan riguardo al suo presunto addio a Ballando con le Stelle.

In questi ultimi giorni sono molti a chiedersi se Selvaggia Lucarelli tornerà o dirà addio per sempre a Ballando con le Stelle. Dopo la scorsa edizione, molto turbolenta, la giornalista aveva confessato i suoi dubbi riguardo ad un ritorno per la nuova stagione. Nelle scorse ore, sui social, ha risposto a qualche domanda dei fan, e ha anche parlato delle presunti voci sulle sue possibili sostitute.

Selvaggia Lucarelli, sostituita a Ballando con le Stelle?

Secondo diversi scoop lanciati da TvBlog, in Rai starebbero già pensando a diversi nomi per sostituire Selvaggia Lucarelli per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. La giornalista infatti sembra aver deciso di dire addio al programma, visto il clima molto pesante che si è creato nell’ultima edizione contro di lei.

Tra i possibili nomi che sarebbe usciti fuori, secondo le indiscrezioni, ci sono: Barbara d’Urso, Francesca Fagnani, Nunzia De Girolamo e Luisella Costamagn, vincitrice proprio dell’ultima edizione del programma. Cosa ne pensa Selvaggia di questi nomi?

Selvaggia Lucarelli

Sui social un utente gli ha posto la domanda: “Tutto questo chiacchiericcio su Ballando?“. La Lucarelli ha risposto chiara: “Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv“.

In una recente intervista aveva parlato della questione anche la padrona di casa Milly Carlucci, rivelando di non aver alcun tipo di inimicizia contro la Lucarelli e di non aver ancora iniziato ad organizzare nulla per la nuova stagione. Gli scoop però dicono altro, quale sarà la verità? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

