Blanco ha dedicato un romantico messaggio alla fidanzata Martina Valdes in occasione dell’uscita del suo nuovo album.

Blanco ha pubblicato il suo nuovo album, Innamorato, e via social ha scritto un’inaspettata e appassionata dedica a Martina Valdes, la fidanzata a cui è legato da un anno e con cui, finora, ha mantenuto il massimo riserbo.

“Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente. Grazie che nel giro solo di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei stata sempre vicina. Hai capito la musica nella sfumatura in cui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono s***zo tanto quanto ci tengo. E Non ascoltare gli altri perchè parleranno sempre e qualcuno ha voglia sempre di rompere i c***ni ma lasciaglielo fare. Tu sei un’artista”, ha scritto il cantante, che ha postato alcune foto di un suo bacio appassionato alla ballerina.

Blanco: la dedica a Martina Valdes

A sorpresa Blanco ha pubblicato il suo primo scatto sui social in compagnia della fidanzata Martina Valdes e ha dedicato a lei il suo ultimo album, Innamorato, dove è inserito il atteso suo duetto con Mina (Un briciolo di allegria). Il cantante e la ballerina sono legati da circa un anno ma finora hanno vissuto la loro storia d’amore nel massimo riserbo.

La loro liaison è iniziata all’indomani dalla rottura tra il cantante e la storica ex fidanzata Giulia Lisioli che, attraverso i social, non aveva nascosto il dolore provato a seguito del tradimento subito da parte dell’ex vincitore di Sanremo.

