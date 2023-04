Rupert Murdoch avrebbe lasciato la sua quarta moglie, l’ex modella Jerry Hall, con un’email di appena 11 parole.

“Jerry, mi spiace ma ho deciso di terminare il nostro matrimonio”, queste sarebbero le 11 parole che Rupert Murdoch avrebbe inviato per email alla sua ex moglie, l’ex modella ed ex moglie di Mick Jagger, Jerry Hall. I due sono stati sposati per 6 anni e il clamoroso retroscena sul divorzio è stato svelato da l giornalista Gabriel Sherman su Vanity Fair.

Solo qualche giorno fa è emerso che il 92enne Tycoon abbia deciso di liquidare anche la fidanzata e promessa sposa Ann Lesley Smith, a cui due settimane prima aveva regalato un prezioso anello di fidanzamento.

Rupert Murdoch Jerry Hall

L’email di addio tra Rupert Murdoch e Jerry Hall

A 92 anni compiuti Rupert Murdoch continua a infiammare le testate di gossip e nelle ultime ore, su Vanity Fair, sono emersi nuovi clamorosi retroscena sul suo divorzio dall’ex modella Jerry Hall, che a quanto pare sarebbe avvenuto “per email”. Murdoch e la Hall hanno divorziato per differenze inconciliabili e sembra che l’imprenditore le avrebbe chiesto di liberare entro 30 giorni la loro prestigiosa residenza di Bel Air, con l’obbligo di mostrare inoltre le ricevute d’acquisto per qualsiasi oggetto avesse voluto portare via con sé.

Il matrimonio è durato 6 anni e sembra che all’inizio Murdoch si fosse dimostrato un galantuomo con la Hall a cui aveva detto, secondo Vanity Fair, che non l’avrebbe mai tradita (a differenza di quanto fatto dal suo ex marito Mick Jagger).

