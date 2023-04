Alessandro Vicinanza, compagno di Ida Platano,ha allarmato i suoi fan mostrandosi in queste ore da una stanza d’ospedale.

I fan di Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono stati per ore in ansia a causa delle condizioni di salute dell’ex cavaliere, che in queste ore si è mostrato mentre era in ospedale. In tanti hanno anche chiesto a Ida, compagna dell’ex cavaliere, quali fossero le condizioni del suo partner ma sulla questione lei ha preferito mantenere il massimo riserbo. Dopo aver creato allarme tra i suoi fan lo stesso Alessandro ha rotto il silenzio e attraverso le sue stories ha affermato:

“Grazie a tutti che vi siete preoccupati per me, comunque mi sono ripreso. Una giornata in ospedale… Ho fatto tutte le analisi, ho un cuore un po’ ballerino, ma è tutto a posto per il resto”.

Ida Platano: Alessandro Vicinanza in ospedale

In queste ore Alessandro Vicinanza si sarebbe recato in ospedale per alcune problemi al cuore ma, al momento, lui non ha fornito delucidazioni in merito alla vicenda. Dopo che la questione ha creato allarme tra i suoi fan, lo stesso ex cavaliere li ha voluti tranquillizzare con un messaggio via social e ha fatto sapere che sarebbe stato sottoposto a tutte le analisi previste per casi come il suo.

Lui e Ida hanno lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi diversi mesi fa e, nonostante in molti abbiano dimostrato di non credere nell’autenticità dei loro sentimenti, i due sembrano essere più uniti che mai. La loro liaison è destinata a durare? Alessandro non ha fatto segreto di desiderare dei figli e in tanti sono curiosi di sapere se lui e Ida avranno presto un bebè insieme.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG